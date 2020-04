Von Dennis Pape

Marienmünster (WB). In Marienmünster wird es vorerst keinen Kunstrasenplatz geben. Und auch der Bau neuer Umkleiden an der Sportanlage in Kollerbeck ist vom Tisch. Das ist das Ergebnis der mehrheitlichen Haushaltsverabschiedung am Mittwochabend, nachdem CDU und UWG entgegen vorheriger Absprachen das Thema „Sportstättenentwicklung“ mit ihren Anträgen doch noch auf die Agenda geholt hatten.