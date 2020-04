Das Dach ist marode, die Isolation in die Jahre gekommen, das Heizsystem müsste lange überholt worden sein, Frauen und Männer müssen sich Kabinen teilen – so stellt sich laut Stadtverwaltung die Situation in der Umkleide in Kollerbeck dar. Foto: Sabrina Rheker

Von Dennis Pape

Marienmünster (WB). Nachdem CDU und UWG die Planungen eines Kunstrasenplatzes in Bredenborn und den Neubau der Umkleiden am Sportplatz in Kollerbeck bei den Haushaltsberatungen gestoppt haben, überrascht Bürgermeister Robert Klocke im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT mit einer Aussage: „Für mich ist die Tür noch nicht zu.“ Das gelte auch für das Projekt in Kollerbeck, das den städtischen Haushalt lediglich mit 22.000 Euro mehr belasten würde als in der vergangenen Woche beschlossen worden war.

Kosten vorgelegt

Klocke hatte dieser Zeitung am Mittwoch die Kosten vorgelegt, die für die Projekte „Umkleidegebäude Kollerbeck“ und „Kunstrasenplatz Bredenborn“ veranschlagt worden wären – bislang wurde über die Summen in der Öffentlichkeit aus vielen Richtungen spekuliert. Ein neues Umkleidengebäude hätte laut Planungen des Architekturbüros Sauer sowie einer intensiven Prüfung des Bauamtes 418.000 Euro gekostet. „Bei einem zu erwartenden Zuschuss des Landes von 271.000 Euro sowie einem für den Fall eines Neubaus zugesicherten Eigenanteils des SV Kollerbeck von 25.000 Euro würde sich der Anteil der Stadt Marienmünster auf 122.000 Euro belaufen“, rechnete Klocke vor.

Moderne Sportstätte

CDU und UWG wollen nun stattdessen das von der Maßnahme unabhängige 300.000-Euro-Paket „Moderne Sportstätte“ (Landesmittel) um weitere 100.000 Euro aus städtischen Mitteln aufstocken – so ist es bei der Haushaltsverabschiedung mit Sperrvermerk beschlossen worden. „Diese 100.000 Euro kämen zu 100 Prozent aus dem Stadtsäckel. Für diesen Betrag sowie einen weiteren noch nicht bekannten Anteil aus dem 300.000-Euro-Paket soll der SV Kollerbeck nun das hochgradig marode Umkleidegebäude in eigener Verantwortung sanieren. Das bedeutet im Vergleich: 100.000 Euro städtische Eigenmittel für eine Sanierungslösung, die selbst der Verein als ‚Flickschusterei‘ beschreibt, oder 122.000 Euro aus dem städtischen Haushalt für eine Neubauvariante nach heutigen energetischen Standards nach dem Vorschlag der Verwaltung.“ Die Differenz von lediglich 22.000 Euro würde sich laut Klocke allein durch Energieeinsparungen schnell ausgleichen. Außerdem: „CDU und UWG unterstellen, das der Verein die fest zugesagten Eigenanteile von 25.000 Euro, für die er ein Darlehen aufnehmen würde, auch bei der Sanierungsvariante aufbringe – das stimmt nicht. Der Verein hat mir deutlich mitgeteilt, dass er sich nicht in dieses Abenteuer stürzen möchte. Das sei aus Sicht des Vorstandes gegenüber den Mitgliedern unverantwortbar.“

Geringe Differenz

Klocke hoffe auf Grundlage dieser Zahlen und der seiner Meinung nach geringen Differenz von 22.000 Euro an städtischen Mitteln, dass die Politik ihre Entscheidung noch einmal überdenkt und den Beschluss zurücknimmt – das sei durchaus möglich. Angesprochen auf seinen Wohnort Kollerbeck betonte er außerdem: „Es geht mir um einen Lösungsansatz für die Stadt Marienmünster. Das würde ich auch vertreten, wenn ich in Eilversen wohnen würde.“ Zudem sagte er: „Die Tür ist von meiner Seite noch nicht zu. Ich bin für eine Zusammenarbeit in dieser Sache mit den Fraktionen offen.“

Auch bezüglich der Kunstrasenplanung in Bredenborn, die laut Klocke ursprünglich ebenfalls in mehreren wegen Corona ausgefallenen Sitzungen erörtert werden sollte, legte der Bürgermeister Zahlen vor. Sie liegen einer „vergleichbaren Planung“ für einen Kunstrasen in Albaxen zugrunde. Die Kosten inklusive 80.000 Euro für Pflege-Maschinen würden sich demnach auf 902.000 Euro belaufen, der Maximal-Zuschuss des Landes wiederum auf 500.000 Euro. Somit würde der Anteil der Stadt Marienmünster 402.000 Euro betragen. „Wir könnten demnach für zwei Projekte zusammengerechnet 771.000 Euro vom Land bekommen – das wäre eine große Chance, die sich sicherlich so schnell nicht wieder ergibt“, betont der Bürgermeister.

Der Sport übernehme in Marienmünster eine wertvolle soziale Aufgabe – besonders in der Jugendarbeit. Etwa 1850 Mitglieder seien in den fünf Sportvereinen organisiert, die Anzahl der Jugendlichen habe einen überproportionalen Anteil. „Da sollten wir unserer gesellschaftlichen Aufgabe gerecht werden, angemessene Bedingungen für den Sport bereitzustellen“, sagte er. Angesichts einer Ausgleichsrücklage von fast sechs Millionen Euro könne man sicher Projekte zur Attraktivitätssteigerung und zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Stadt finanzieren und sei immer noch für schlechte Zeiten gerüstet.

Klocke beruft sich in Zeiten der Corona-Krise auch auf eine Aussage von Ina Scharrenbach, Ministerin für Kommunales und Heimat. Sie sehe Förderprogramme gerade jetzt als wirksame Hilfe für die Stabilisierung und Belebung der Wirtschaft an. „Und auch die Kreishandwerkerschaft hat die Bürgermeister jetzt in einem Hilferuf darum gebeten, keine öffentlichen Aufträge zurückzuhalten – sonst drohe in acht bis zwölf Wochen ein teilweiser Stillstand. Antizyklisches Verhalten ist also das Gebot der Stunde“, so Klocke.

Hintergrund: In einer Sonder-Ratssitzung am 8. April sollte laut Stadt unter strengen Sicherheitsvorkehrungen der Haushalt verabschiedet werden. Die Sportstätten sollten nach dem Wunsch der Verwaltung mit einem Sperrvermerk versehen und nicht diskutiert werden, um Zuschauerandränge zu vermeiden. CDU und UWG holten das Thema dennoch auf die Tagesordnung.