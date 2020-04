Marienmünster (WB/dp). Sie ist junge Ratsfrau (SPD), Politikwissenschaftlerin und vierfache Mutter: Sybille Mocker-Schmidt (31) will Bürgermeisterin in Marienmünster werden. Damit ist sie neben Stadtkämmerer Kai Schöttler (CDU) die zweite Kandidatin um die Nachfolge von Amtsinhaber Robert Klocke, der nicht wieder zur Wahl antritt.

„Wir können kein Gegeneinander gebrauchen, auch kein Nebeneinander. Wenn die Orte aber miteinander arbeiten, ist viel für Marienmünster erreichbar. Wir müssen Ressourcen bündeln, das Kirchturmdenken ablegen und dennoch die Identität in den Ortschaften wahren – das ist eine große Herausforderung, die ich annehmen möchte. Dafür werbe ich. Dafür trete ich an.“ Mit dieser Antwort hat Sybille Mocker-Schmidt dem SPD-Ortsverein ihre Bereitschaft erklärt, für das Amt der Bürgermeisterin der Stadt Marienmünster bei der kommenden Kommunalwahl zu kandidieren. „Volle Unterstützung“, so die klare Ansage der Ortsvereinsvorsitzenden Stefanie Pohlmeier und Helmut Lensdorf.

Geboren in Gelsenkirchen

Marienmünster ist der 31-jährigen Mutter von vier Kindern nicht in die Wiege gelegt worden. Sybille Mocker-Schmidt ist ein Großstadtkind, geboren 1988 in Gelsenkirchen, aufgewachsen in Bochum. Dort hat die Tochter aus typischem Ruhrgebiets-Arbeiterhaus das zweisprachige Abitur absolviert (deutsch-französisch). Im Jahr 2009 – die älteste Tochter Diana war bereits geboren – zog sie zunächst nach Nieheim-Himmighausen, wenig später dann nach Marienmünster. Dort kam 2012 Sohn Leonard zur Welt. Im Fernstudium studierte sie Politik- und Verwaltungswissenschaft – mit dem Abschluss Bachelor of Arts.

Helmut Lensdorf entdeckte das politische Talent 2013, gewann sie für die Mitarbeit im Ortsverein und unterstützte ihre Kandidatur für den Stadtrat 2014. Der Vorsitzende: „Sybille Mocker-Schmidt hatte die Wahl zwischen Stadt- und Landleben und hat sich für das Landleben entschieden. So ist sie eine tolle Botschafterin für die Vorzüge des Wohnens und Arbeitens in Marienmünster und im Kreis Höxter. Diese überzeugte Kommunalpolitikerin steht mitten im Leben, kennt die Ratsarbeit und die Verwaltungsseite. Sie hat Courage und ist gradlinig.“

Zusammenhalt Marienmünsters

Die Kandidatin für das Bürgermeisteramt in Marienmünster arbeitet seit vier Jahren im Jobcenter Höxter. Gesa und Vincent sind die gemeinsamen Kinder von Sybille und Volker Schmidt, mit dem sie seit 2016 verheiratet ist. Die sechsköpfige Familie wohnt in Vörden im Dreigenerationenhaus.

Die Bürgermeisterkandidatin setzt sich für den Zusammenhalt Marienmünsters ein. Sybille Mocker-Schmidt: „Auch in schwierigen Zeiten muss die kommunale Selbstbestimmung gewahrt bleiben. Dazu gehören mutige Investitionen. Das ist die Kernaufgabe künftiger Politik und Verwaltungsarbeit. Dafür setze ich mich in Marienmünster ein.“ Ohne Investitionen habe eine Stadt keine Zukunft, betonte sie auf Nachfrage des WESTFALEN-BLATTES am Freitag – deshalb sei es unter anderem auch nicht richtig, Großprojekte bezüglich der Sportstättenentwicklung ad acta zu legen. „Wir müssen – natürlich im Rahmen der Möglichkeiten – investieren, um Lebensqualität im ländlichen Raum zu erhalten und zu fördern“, betont sie.

Ehrenamt fördern

Marienmünster sei eine „unglaublich spannende Stadt mit vielen Ortschaften, die alle einen eigenen Charakter haben“. Ihren Wahlkampf möchte sie in der Corona-Krise auch über digitale Medien und die Heimatzeitung führen. „Ich hoffe dennoch, dass bald zumindest wieder Vier-Ohren-Gespräche möglich sind.“ Dies sei nicht zuletzt wichtig, um über die Belange des Ehrenamtes zu sprechen und dieses in Marienmünster weiter zu fördern.