Um 15.52 Uhr wurde am Samstag die Rettungskräfte zu dem schrecklichen Unfall gerufen. Die Polizei berichtet vom Unfallhergang: Am Ortsende war es zu einer Kollision zwischen dem Motorrad und einem Pedelec gekommen. Eine Radfahrrerin war auf dem R 1 aus Richtung Vörden unterwegs und wollte offenbar die Landstraße 886 Straße überqueren, die Richtung Sommersell führt. Dabei übersah sie die aus Bredenborn fahrende Yamaha eines 46-Jährigen, die etwa nach 50 Metern am Straßenrand liegen blieb. Die Polizei konnte den Unfallhergang nur anhand der Spurenlage rekonstruieren, Zeugen gab es nicht. Weil die Radlerin keinen Ausweis bei sich trug, konnte die Polizei zuerst keine Angaben über ihre Identität machen. Die Verletzungen der beiden Unfallopfer waren so schwer, dass für ihren Transport ins Krankenhaus zwei Rettungshubschrauber zum Einsatz kamen. Wilfried Meyer, Leiter der Feuerwehr Marienmünster, lobte die gute Vorarbeit der Ersthelfer, die vor dem Eintreffen der Rettungskräfte, an der die Erste Hilfe geleistet haben. „Dies sollte alle ermutigen, Erste Hilfe zu leisten,“ so sein Appell. Die Straße zwischen Bredenborn und Sommersell blieb rund zwei Stunden gesperrt.