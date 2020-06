Nach Angaben von Marienmünsters Bauamtsleiter Stefan Niemann ist die Anlage ein „großer Klopper“. Tatsächlich handelt es sich dabei um das größte Modell, das die Firma Nordex derzeit in Serie produziert. Um es errichten zu können, sollen drei kleinere Anlagen in dem bereits bestehenden Windpark zwischen Bredenborn und Holzhausen abgebaut werden. Niemann geht davon aus, dass sich der Schattenwurf durch die neue Anlage verändern wird. Ob zum Positiven oder Negativen, das ließ der Bauamtschef offen, berichtete aber, dass die neue Anlage mit einer Abschaltautomatik ausgestattet sei, sollte es in „gewissen Zeiten zu starkem Schattenschlag kommen“. Was den Schall angehe, sei die neue Anlage deutlich leiser einzustufen, als die drei alten, die ihr weichen müssten. Niemann empfahl den Ratsmitgliedern, dem Projekt zuzustimmen. „Andernfalls müssen wir mit Sicherheit mit einem Klageverfahren rechnen, das Personalkapazitäten und Geld kosten wird“, sagte er. Sollte die Kommune unterliegen, könne das gesamte Stadtgebiet für Windkraft geöffnet werden.

Vorrangflächen

Das ist in Marienmünster nicht gewollt. Stadt und Verwaltung arbeiten derzeit an einem so genannten Teil-Flächennutzungsplan, um Vorrangflächen für die Windenergie auszuweisen. Nach Niemanns Angaben könnte sich eine solche Zone auch zwischen Bredenborn und Holzhausen befinden, wo sich bereits jetzt Windräder drehen.

Die neue Anlage an dieser Stelle ist bislang die einzige, für die ein Antrag im Vördener Rathaus vorliegt. Sie befindet sich 1500 Meter vom Ort entfernt und gut 720 Meter von Höfen im Außenbereich. Sybille Mocker-Schmidt (SPD) begrüßte die Bredenborner Windkraftpläne. „Wir sollten das Repowering unterstützen“, sagte die Ratsfrau, die für die Sozialdemokraten als Bürgermeisterkandidatin ins Rennen geht. Darüber hinaus gebe es in der Nachbarschaft auf Holzhäuser Gebiet in der Stadt Nieheim bereits Windkraftanlagen. Auch, dass sich das Gebiet als Vorrangzone im derzeit entstehenden Teil-Flächennutzungsplan wiederfinde, spreche für das Projekt. Ähnlich äußerten sich auch die Vertreter anderer Fraktionen.

Artenschutz

Nach Niemanns Angaben werde im Bauantragsverfahren beim Kreis auch der Artenschutz geprüft. Dazu habe der Investor ein Gutachten vorgelegt. Auffällig sei, dass in dem Gebiet Rotmilane zu Hause seien, die aber um die Windkraftanlagen herum kreisten. „Schlagverluste sind mir an dieser Stelle keine bekannt“, sagte Niemann.