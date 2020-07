Als Bürgermeisterkandidat der CDU wurde der bereits im Februar vom Stadtverbandsvorstand nominierte derzeitige Kämmerer der Stadt Marienmünster, Kai Schöttler, mit einem Ergebnis von etwa 96 Prozent gewählt. Kai Schöttler, der aus Altenbergen stammt und dort wohnt, benannte und erläuterte in einem kurzen und inhaltlich fundierten Statement auch seine wichtigsten Programmpunkte sowie Anliegen für die Zukunft der Stadt Marienmünster.

Kandidaten

Als Kreistagskandidaten bestimmte die Versammlung Thomas Johlen aus Born. Für die einzelnen Wahlbezirke der Stadt Marienmünster wurden folgende Kandidaten vorgeschlagen und allesamt mit großen Mehrheiten gewählt: Wahlbezirk 1 (Altenbergen): Klaus-Peter Gosse, Wahlbezirk 2 (Bredenborn 1): Dominik Jäger, Wahlbezirk 3 (Bredenborn 2): Hermann Müller, Wahlbezirk 4 ( Bredenborn 3): Uwe Bickmann, Wahlbezirk 5 (Kollerbeck 1, Born, Münsterbrock): Joseph Büker, Wahlbezirk 6 (Kollerbeck 2, Papenhöfen): Elmar Krüger, Wahlbezirk 7 (Löwendorf, Hohehaus, Bremerberg): Stefan Köhne, Wahlbezirk 8 (Vörden 1, Großenbreden, Kleinenbreden): Stefan Gröne, Wahlbezirk 9 (Vörden 2, Eilversen): Mathias Schmidt, Wahlbezirk 10 (Vörden 3): Marcus Kaiser.

Der Stadtverbandsvorsitzende und Bürgermeisterkandidat Kai Schöttler lobte die Bereitschaft der Kandidaten, sich politisch zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen, was in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich sei. „Wir haben hier ein tolles Team, eine gute Mischung aus jungen und älteren Kandidaten, aus Erfahrung und frischem Wind.“

Zukunft

Auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Joseph Büker fand positive Worte zum Engagement und zur Kompetenz besonders der Kandidaten, die zum ersten Mal Verantwortung für ihre Ortschaft und die Stadt Marienmünster übernehmen wollen. „Für das Bürgermeisteramt brauchen wir endlich einen jüngeren Kandidaten, der eine längere Perspektive als nur fünf Jahre hat und der sich mit ganzer Kraft für die Zukunft der Stadt Marienmünster einsetzt“, so Büker. Kai Schöttlers Zielsetzung sei es nicht, „mit kurzfristiger, bürokratischer Moderatorentätigkeit eine hohe B3-Pension zu erreichen, sondern sich mit klaren Zielen, kontinuierlicher Leistung und starkem, persönlichen Engagement für eine langfristig positive Entwicklung der Ortschaften der Stadt Marienmünster bürgernah und unbürokratisch einzusetzen“, sagte Büker. Weiter warb er für Schöttler: „Der verwaltungs- und sachpolitisch höchst kompetente Kämmerer kommt aus unserer Stadt, er ist hier aufgewachsen, kennt die Menschen und ist in seiner Heimat verwurzelt.“

In seinem Schlusswort appellierte Kai Schöttler in seiner Funktion als Vorsitzender des Stadtverbandes an alle Kandidaten, sich „im Team tatkräftig zu engagieren und die Stadt Marienmünster gemeinsam nach vorne zu bringen“.