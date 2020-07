Hallenbad: Förderverein wird gegründet

Die Versammlung findet bei gutem Wetter auf der neu angelegten Außenterrasse des Bades statt – ansonsten in der Cafeteria. Die Idee entstand in der Zukunftswerkstatt Vörden: Der Verein soll durch zusätzliche Angebote dazu beitragen, das Hallenbad noch attraktiver zu gestalten. Die Vorgespräche mit Badegästen, zu denen die Ortsausschussvorsitzende Bernadette Niemeier eingeladen hatte, seien vielversprechend gewesen. „Geplant war die Gründung bereits im Frühjahr, doch dann kam uns die Corona-Pandemie dazwischen“, so Oliver Maass, ein weiterer Wegbereiter des Fördervereins. Josef Suermann, in der Stadtverwaltung zuständig für den Betrieb des Bades, begrüßt das Vorhaben. „Beispiele aus den Nachbarstädten zeigen, was Fördervereine für ein Bad bewirken können“, betont der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters.

Neue Außenterrasse

Bereits vor der eigentlichen Gründung des Vereins ist mit der neu angelegten Außenterrasse ein Projekt umgesetzt worden – sie präsentiert sich nun frisch und mit einer Fläche, die deutlich besser zu pflegen ist. Ebenfalls neu im Bad ist ein digitaler Ticketautomat, der die Umsetzung des Sicherheitskonzeptes im laufenden Betrieb unterstützt. Unter anderem gibt es getrennte Ein- und Ausgänge für das Bad an sich sowie für das Becken, in dem sich 30 Leute gleichzeitig aufhalten und auf zwei Bahnen gegen den Uhrzeigersinn schwimmen können. „Alle Hygienevorschriften werden eingehalten – Baden in Vörden ist sicher“, betont Suermann.