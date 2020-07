Gefühl von Normalität

Der Verein der Gesellschaft für Musikfreunde der Abtei hat ein Konzert organisiert, das zum Entspannen einlädt und durch internationale Künstler zu Frieden- und Völkerverständigung aufrufen soll.

Masken statt Hefte

Im Klostergarten warten die Besucher mit gebührendem Abstand auf den Einlass in die Kirche. Es herrscht eine sehr positive Stimmung – überall sind lächelnde Gesichter zu sehen, solange sie noch nicht hinter einer Maske verschwunden sind. Die bläulichen Mund-Nasen-Masken, die draußen noch griffbereit an jedem Handgelenk baumeln, fallen diese Tage besonders auf. Immerhin halten die Besucher sonst Programmhefte in ihren Händen, doch 2020 ist eben ein besonderes Jahr.

An diesem Abend begeistern die lettische Organistin Mona Rozdestvenskyte, das Ensemble „Bridge of Sound“ sowie ein kleines Vokal-Ensemble mit Stücken von und über den berühmten Komponisten Johann Sebastian Bach. Das Konzert lebt von einer Mischung aus Klassik und Moderne, das auch durch die jungen Künstler, die auftreten, verdeutlicht wird. Außerdem sollen durch die Musiker der unterschiedlichen Nationen Brücken gebaut sowie Distanz und Missverständnisse überwunden werden.

Mona Rozdestvenskyte wurde 1994 in Moskau geboren und studierte an der Detmolder Musikhochschule. Sie nahm an Meisterkursen teil und gewann bereits zahlreiche renommierte Preise. Die Konzertorganistin arbeitet derzeit im Pastoralverbund Bad Driburg. Sie selbst hat sich die Frage gestellt, wie man dieses Konzert besonders abwechslungsreich gestalten könne und hat sich für drei Stücke Bachs entschieden, die sie dem Publikum zu Beginn näherbringt. Auf der historischen Johann Patroclus Möller-Orgel der Abtei erklingen ein Präludium in E-Moll, eine Trio-Sonate der Kammermusik sowie ein Frühwerk Bachs. Die Musikfreunde können bei lauten, schnellen und dramatischen Akkorden sowie bei spielerischen Trillerketten, aufsteigenden Tonleitern, aber auch ruhigen und sanften Tönen zur Ruhe kommen.

Zur Ruhe kommen

„Genau das wollen wir heute auch erreichen“, sagt Hans Hermann Jansen, Musiker, Hochschullehrer und Teil des Veranstaltungsteams. In dieser außergewöhnlichen Zeit, in der jeder zusätzliche Sorgen habe, seien diese Momente der Entspannung und des Genuss noch wertvoller.

Noch in der Kirche gibt das Ensemble „Bridge of Sound“ unter der Leitung der Komponistin Dr. Khadija Zeynalova mit einem Intermezzo einen Ausblick auf den folgenden Programmpunkt. Nach einer Pause im Wirtschaftshof wird die Bach-Nacht im Konzertsaal fortgeführt. Dr. Khadija Zeynalova beschäftigte sich damit, wie man Bach mit Musik aus Aserbaidschan vereinen könne und schafft eine neue Dimension, die im wohlgewollten Kontrast zu dem ersten klassischen Teil des Konzerts steht. Ihr Ensemble mit Peter Schneider am Violoncello und Pavel Efremov am Akkordeon möchte zu Integration aufrufen und wirft somit ein neues Licht auf Friedens- und Völkerverständigung, das Thema des Abends.

Khadija Zeynalova begeistert sowohl am Klavier, als auch mit ihrer sanften Stimme im Gesang. Sie klärt die Besucher genau über ihre Kompositionen auf und gibt Einblicke in das aserbaidschanische Lebensgefühl.

Den Abschluss der langen Bach-Nacht liefern die Bach-Choräle in der Klosterkirche.

Als erste dabei

Hans Hermann Jansen ist stolz auf die Organisation in der Abtei. „Wir waren die ersten in NRW, die ihr Programm wieder aufgenommen haben“, erklärt er. Schon seit dem 5. Juni gebe es wieder einzelne Veranstaltungen in der Abtei. Er sei zwar etwas traurig gestimmt, dass an diesem Abend, an dem doch auch an die Bomben auf Hiroshima gedacht werden soll, die japanische Künstlerin Mami Nagata nicht auftreten kann, doch umso mehr freue er sich über eine lokale Künstlerin mit internationalem Hintergrund.

Das Konzept kommt bei den etwas mehr als 100 Besuchern sehr gut an. Niemand murrt über das lästige Tragen der Maske, die am Platz auch abgenommen werden darf. Man kann überall vernehmen, wie froh die Menschen sind, wieder ausgehen zu können.