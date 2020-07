Vorab bat der Vorstand darum, das Dorf am Wochenende festlich zu schmücken und die Schützenfahnen zu hissen. In Absprache mit Pastor Dr. Markus Falke-Böhne vereinbarte man zudem, die traditionelle Kriegerehrung in Gedenken der Gefallenen und Vermissten der beiden Weltkriege trotz Einschränkungen mit Abstand abzuhalten. Der König von 2019, Michael Rosche, ließ es sich nicht nehmen, an dieser Zeremonie teil zu nehmen.

Bier und Sekt

Danach kam bei vielen dann doch ein klein wenig Wehmut auf, dass es nun einfach nicht weiter ging, sondern das Schützenfest schon vorbei war. „Doch Altenbergen wäre nicht Altenbergen, wenn es das gewesen wären“, so der Vorstand, der dann zusammen mit den Offizieren und Bürgermeisteranwärter Kai Schöttler vor dem Dorfgemeinschaftshaus Sechser-Träger Bier an jeden Schützen und jeden Schützenrentner sowie eine gut gekühlte Flasche Sekt an jede anwesende Dame verteilte.

Schützenfest-Flair

Am Schützenfestsonntag brachte der Spielmannszug Altenbergen ein wenig Flair von Schützenfest ins Dorf, indem die Spielleute an einigen markanten Punkten des Ortes Marschlieder spielten.

Die Schützen bedankten sich für diese Initiative und hoffen, das sie im nächsten Jahr wieder hinter dem Spielmannszug hermarschieren können. „Altenbergen freut sich auf das Schützenfest 2021“, so der Verein.