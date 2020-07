Seit der Einführung der Ortspauschale seien zahlreiche, wichtige ehrenamtliche Projekte gefördert worden. Deshalb sei es sinnvoll und notwendig, den Sockelbetrag für die Ortspauschale zu verdoppeln, erläutert Kai Schöttler. Durch diese Erhöhung würde auch das ehrenamtliche Engagement besonders in den kleineren Ortschaften weiter gestärkt.

Bereits im Jahr 2019 konnte die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Marienmünster eine Verdopplung des jährlichen Zuschusses für alle Jugendgruppen in der Stadt Marienmünster auf jetzt 500 Euro durchsetzen. Als stellvertretender Fraktionsvorsitzender hatte Schöttler, der sich selber viele Jahre in der Jugendarbeit der KLJB Altenbergen engagiert hat, diesen Antrag auf den Weg gebracht.

Engagement der Jugendlichen

Die CDU Marienmünster möchte damit das Engagement der Jugendlichen in den Ortschaften mit Jugendgruppen in Altenbergen, Bredenborn, Kollerbeck, der Abtei Marienmünster und Vörden unterstützen. Auch ein Antrag der Jugendlichen aus Vörden einen neuen Jugendtreff im ehemaligen Tennisheim vorzusehen, wurde unterstützt. „Junge Leute bleiben nur dann in unseren Ortschaften, wenn sie sich hier wohlfühlen und angenommen wissen“, sagt Kai Schöttler.

Hohe Anerkennung

Im Oktober 2019 wurde ebenfalls auf Antrag der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Marienmünster eine Erhöhung des Zuschusses für die kulturtragenden Vereine der Stadt ab 2020 um 1000 Euro beschlossen. Damit sollten die Chöre, Musikvereine, Spielmannszüge und Musikgruppen der Stadt Marienmünster, die seit Jahrzehnten einen wichtigen Beitrag für das Kultur- und Gemeinschaftsleben der Stadt Marienmünster leisten, zusätzlich unterstützt werden. Das langjährige, starke Engagement der kulturtragenden Vereine in den Ortschaften verdiene hohe Anerkennung und Wertschätzung, so Kai Schöttler. Neben den bisherigen Vereinen habe sich in den letzten Jahren mit „Blech & Co.“ sogar eine neue Musikgruppe erfolgreich im Kulturleben der Stadt positioniert. Auch deshalb sei eine Erhöhung der städtischen Förderung für die kulturtragenden Vereine für dringend erforderlich gewesen. .