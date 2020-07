Kompromiss in der Sportstättenfrage

Nach Angaben von CDU-Fraktionschef Joseph Büker sei die Diskussion teilweise emotional geführt worden. Am Ende sei es jedoch gelungen einen einstimmigen Beschlussvorschlag für die kommende Ratssitzung Ende August auf den Weg zu bringen.

Renovierung und Erweiterung

Demnach soll die Renovierung und Erweiterung des Umkleidegebäudes und die grundlegende Überarbeitung des Tennenplatzes zu einem Allwetterplatz als erste und dringlichste Baumaßnahme bis Mitte Oktober zur Förderung angemeldet werden. Ein neues Förderprogramm des Landes stelle eine komplette Übernahme der Sanierungskosten in Aussicht. Bis Ende des Jahres soll dann für Bredenborn ein Kunstrasen-Kleinspielfeld in Kombination mit den entsprechend notwendig werdenden Modernisierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude für das Infrastrukturprogramm des Landes mit 65-Prozent-Förderung angemeldet werden. Die anderen vorgesehenen Modernisierungsmaßnahmen in Vörden und Altenbergen sollen entsprechend den Wünschen der Vereine umgesetzt werden, teilt Büker mit.

Damit sei nach fast vierjähriger Diskussion zur Sportstättenentwicklung der Stadt Marienmünster im Kontext des Gutachtens von Dr. Eckl ein „historischer Kompromiss“ erreicht worden, der neben den Wünschen der örtlichen Vereine mit dem Kunstrasen-Kleinspielfeld als Übungsareal für den Jugend- und Seniorenbereich ermöglicht. Damit werde ein im Gutachten herausgestelltes Defizit der Sportstättenstruktur von Marienmünster beseitigt. Der Rat wird in der Sitzung am Mittwoch, 26. August, über diesen einstimmigen Beschlussvorschlag der Arbeitsgemeinschaft Sportstätten entscheiden.

Finanziell machbar

Stadtkämmerer und CDU-Bürgermeisterkandidat Kai Schöttler hält das Ergebnis der Beratungen für finanziell umsetzbar und zukunftsweisend. Der ursprünglich geplante zweistöckige Umkleideneubau in Kollerbeck sowie ein großer Kunstrasenplatz in Bredenborn seien nicht umsetzbar gewesen. Insbesondere begrüßt er unter ökologischen Gesichtspunkten auch, dass durch die gefundene Kompromisslösung kein Naturrasenplatz in einen Kunstplatz umgewandelt werden müsse, sondern lediglich eine kleinere Tennenfläche, die ohnehin schon versiegelt sei.