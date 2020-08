Sohn verstrickt sich in Widersprüche

Der Sohn habe am Dienstag selbst die Rettungskräfte gerufen. Weil die aber Zweifel an einer natürlichen Todesursache hatten, nahm die Kriminalpolizei Ermittlungen auf. Die Leiche wurde obduziert. Im Verlauf einer ersten Vernehmung am möglichen Tatort verstrickte sich der Sohn in Widersprüche, so dass die Ermittler derzeit davon ausgehen, dass er für den Tod seiner Mutter verantwortlich ist. Er ist am Mittwoch festgenommen worden und sitzt nun in einem Bielefelder Gefängnis in Untersuchungshaft.

Aus Hamm nach Kollerbeck gezogen

Nach Informationen dieser Zeitung sollen Mutter und Sohn vor fünf Jahren das Haus in Kollerbeck gekauft haben. Sie sollen ursprünglich aus Hamm stammen.