Arbeiten am Gerätehaus in Bremerberg stehen vor dem Abschluss – Löschgruppe zieht bald ein

Bremerberg (WB/dp). Das neue Feuerwehrgerätehaus in Bremerberg ist fast fertig gestellt. Am Sonntag kommt es zum ersten Mal zum Einsatz – doch nicht etwa für die Feuerwehr, sondern als Wahllokal. In Zukunft bietet es dann den ehrenamtlichen Einsatzkräften ein neues „Zuhause“ nach modernen Standards.