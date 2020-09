Stichwahl entscheidet in Marienmünster

Alfred Hitchcock hätte das Drehbuch für den Wahlabend in Marienmünster nicht besser schreiben können: 17 von 18 Bezirken waren bereits ausgezählt, Josef Suermann lag bei 51,03 Prozent. Ausgerechnet das Ergebnis aus Altenbergen – Heimatort von Kai Schöttler – stand noch aus. Banges Warten in der Aula der Grundschule. Mehr als 20 lange Minuten. Wo bleibt Altenbergen? Dann endlich die Nachricht aus dem Höhendorf – Kai Schöttler holte in der Heimat bärenstarke 77,52 Prozent und Suermann rutschte wieder unter die magische Marke von 50 im Endergebnis. „Das Resultat an sich ist nicht schlecht, mit einer Stichwahl hatte ich ohnehin gerechnet. Natürlich ist man etwas enttäuscht, wenn es in letzter Sekunde dann doch nicht im ersten Versuch gereicht hat“, analysierte Suermann im Gespräch mit dem WB in der Grundschul-Aula: „Jetzt hoffe ich auf eine gute Wahlbeteiligung in zwei Wochen und eventuell auch auf die Unterstützung weiterer Parteien.“

Kämpferisch

Im Gasthaus Weber in Vörden – dort verfolgte die CDU die Ergebnisse – gab sich Schöttler kämpferisch: „Mein Ziel war mindestens 30 Prozent – das hat geklappt. Wir werden als Team jetzt noch einmal Vollgas geben.“ Er sei optimistisch, dass er nicht zuletzt auf Seiten der jüngeren Wähler weitere Stimmen holen könne, da nach dem Aus für Sybille Mocker-Schmidt nur noch ein jüngerer Bewerber im Rennen sei. Apropos SPD: Vorsitzender Helmut Lensdorf bezeichnete das Ergebnis als enttäuschend. „Das hat aber nicht an unserer Kandidatin gelegen – sie hat alles gegeben.“ Über eine mögliche Wahlempfehlung müsse man intern zunächst sprechen.

Grüne jubeln

Für großen Jubel im Lager der Grünen – der Stadtverband hatte sich erst in diesem Jahr gegründet – sorgte die Ratswahl: Aus dem Stand wurden sie mit 20,84 Prozent zweitstärkste Kraft und bekommen vier Sitze im Stadt-Parlament. „Wir sind überwältigt“, sagte eine sichtlich bewegte Grünen-Vorsitzende Jutta Fritzsche: „Ich glaube, dass viele Marienmünsteraner einen Wechsel wollten – weg von der in vielen Bereichen eingefahren Politik der etablierten Parteien. Wir sind uns bewusst, dass dieses große Vertrauen seitens der Wähler auch eine große Verantwortung bedeutet.“

Lange Gesichter dagegen bei der Union: Die CDU verlor im Vergleich zur Wahl im Jahr 2014 ganze 13,61 Prozentpunkte, bleibt mit 36,91 Prozent zwar stärkste Kraft, ist aber mit nur noch acht von 20 Sitzen weit weg von einer Mehrheit. „Das ist enttäuschend. Ich denke, wir haben viele Wähler an die Grünen verloren. Wir haben in erster Linie auf die Sach-Ebene gesetzt – vielleicht müssen wir unseren Horizont diesbezüglich erweitern“, so Schöttler, der auch Stadtverbandsvorsitzender ist. Als „ziemlich beschissen“ bezeichnete Lensdorf wiederum das SPD-Ergebnis – 13,19 Prozent (minus acht Prozent) reichen lediglich noch für drei Sitze. „Wir haben uns neu aufgestellt, sind jünger geworden und haben viele Frauen zu politischer Arbeit motivieren können. Das hat leider nicht gefruchtet“, so Lensdorf. Drei Sitze wiederum erhält auch die UWG (16,8 Prozent/minus 3,25 Prozent). Die WGB bleibt bei zwei Sitzen und hat ein um 2,16 Prozent besseres Ergebnis als 2014 eingefahren: 11,41 Prozent.

Kommentar von Dennis Pape

Der Kampf um den Bürgermeisterposten in Marienmünster geht in die Verlängerung, Josef Suermann gilt nach dem ersten Durchgang als Favorit – doch auch er weiß: Ein Start aus der Pole-Position bedeutet noch lange keinen Sieg am Ende des Rennens. Auf die beiden Bewerber kommen nun zwei weitere Wochen Wahlkampf zu. Jetzt gilt: Alles oder nichts. Kai Schöttler hat deutlich gemacht, dass er angesichts von neun Prozentpunkten weniger noch lange nicht aufgeben wird. Als Stadtverbandsvorsitzender muss er aber auch das ernüchternde Ergebnis der Stadtratswahl aufarbeiten – für die CDU setzte es deftige Verluste. Marienmünsters Rat wird deutlich bunter, nicht zuletzt durch die Grünen. Jetzt müssen sich neue Mehrheiten finden.