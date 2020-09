Grüne sind das Zünglein an der Waage

Während die CDU-Fraktion auf acht Sitze schrumpft, stellen die Grünen aus dem Stand die Nummer zwei mit vier Sitzen. „Das sehen wir als große Verantwortung an“, sagt Vorsitzende Jutta Fritzsche. Das SPD-Ergebnis von 13,19 Prozent (minus acht Punkte) reicht wiederum nur noch für drei Sitze. Die hat auch die UWG inne, die mit 16,8 Prozent (minus 3,25 Punkte) zwei Sitze verliert. Die WGB bleibt bei zwei Sitzen und hat ein um 2,16 Punkte besseres Ergebnis als 2014 eingefahren: 11,41 Prozent. Einzelbewerber Uwe Boedecker holte 1,5 Prozent.

„Vereine weiter als die Grünen“

CDU-Fraktionsvorsitzender Joseph Büker war am Montag nach der Wahl noch deutlich enttäuscht. Er betonte: „Es ist für uns nicht nachvollziehbar, dass die Grünen mit wenig konkreten Projekten so viele Stimmen bekommen – das sehe ich sehr kritisch und ist nicht fair gegenüber den Menschen, die sich seit Jahren und Jahrzehnten in der Heimatarbeit auch um ökologische Themen kümmern. Da sind viele Vereine viel weiter als die Kandidaten der Grünen.“ Augenscheinlich hätten die anderen Parteien unterschätzt, ihre eigenen Themen im Umweltschutz besser zu artikulieren – „denn wir haben diese Themen durchaus“, so Büker. Für die Zusammenarbeit im nun deutlich bunteren Rat sieht Büker keine Probleme: „Die Grünen sind hier ‚Greenhorns‘ und werden merken, dass es vielfältige Kompetenzen braucht. Die Zusammenarbeit mit den anderen Fraktion ist in den vergangenen Jahren gut gewesen – es wird keinen Rückfall in alte Konfliktlinien geben.“ Bezüglich der Bürgermeisterwahl gibt sich Büker vor der Stichwahl in zwei Wochen weiter optimistisch: Unser Kandidat Kai Schöttler liegt nur acht Prozent hinter Josef Suermann – das ist nicht die Welt. Wir können als Volkspartei genügend Menschen in den Ortschaften mobilisieren.“

Werbung in Sachen Bürgermeisterwahl möchte auch die UWG noch einmal betreiben, die Einzelbewerber Suermann unterstützt. „Es ist extrem wichtig, dass am 27. September noch einmal alle wählen gehen – nur so kann der Wille der Bürger auch umgesetzt werden“, so Fraktionsvorsitzender Josef Wolff. Dass die UWG zwei Sitze im Rat verloren hat, führt er auch auf die starke Premiere der Grünen zurück: „Sie haben uns und der CDU viele Stimmen abgenommen. Wir haben einen ruhigen und sachlichen Wahlkampf geführt, weil wir dafür stehen. Rückblickend hätten wir vielleicht doch etwas offensiver sein müssen.“ Ein bunter Rat könne aus Wolffs Sicht gut für die Stadt sein.

Bessere Zusammenarbeit im Rat

Das sieht auch Elmar Stricker, Sprecher der WGB-Fraktion, ähnlich: „Die Zusammenarbeit im Rat ist bereits deutlich besser geworden. Ich kann mir vorstellen, dass es nun noch konstruktiver wird.“ Mit dem eigenen Ergebnis sei die WGB ebenfalls zufrieden: „Neben den Grünen haben nur noch wir eine Verbesserung zur letzten Wahl verzeichnen können, in Bredenborn sind wir seit mehr als 30 Jahren wieder stärkste Kraft.“ Ob die WGB einen der beiden Bürgermeisterkandidaten empfiehlt, soll bei einem Treffen am Dienstagabend beraten werden.

Auch die SPD will sich diesbezüglich zunächst beraten. Am Montag äußerte sich darüber hinaus auch deren Bürgermeister-Kandidatin Sybille Mocker-Schmidt zu ihrem Ergebnis mit lediglich 13,7 Prozent: „Ich habe deutlich mehr Zeit in den Wahlkampf investiert als die anderen Bewerber – doch das Ergebnis ist unterirdisch. Vielleicht liegt das auch an dem Murks, den die Bundes-SPD zum Teil fabriziert.“ Motiviert möchte sie sich nun weiter im Stadtrat engagieren.

Hohe Wahlbeteiligung

Erfreut zeigte sich Wahlleiter und Noch-Bürgermeister Robert Klocke über eine Wahlbeteiligung von mehr als 71 Prozent – einen besseren Wert konnte keine andere Stadt im Kreis Höxter vorweisen. Er verweist auch darauf, dass Briefwahlunterlagen für die Stichwahl bis zum 25. Oktober um 18 Uhr beantragt werden können. Bei der Beantragung konnte bereits die Option angekreuzt werden, im Falle einer Stichwahl automatisch weitere Unterlagen zu erhalten.

Warum am Sonntagabend das Ergebnis aus Altenbergen (78 Prozent für Kai Schöttler) fast eine halbe Stunde auf sich warten lies, brachte Klocke ebenfalls in Erfahrung: „Es hat wohl Probleme mit Stimmzetteln gegeben, die nicht eindeutig gewesen sein sollen. So richtig konnte es aber niemand erklären.“