Die Stadt Marienmünster und die Grundschule Marienmünster schlossen bereits vor fünf Jahren eine Kooperationsvereinbarung mit dem VDI OWL, was die Nutzung des Forscherlabors in der Schule für Veranstaltungen des VDIni Club OWL betrifft. Der VDIni ist ein kindgerechter Club des Vereins Deutscher Ingenieure und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder für technische Themen zu begeistern.

Reges Interesse

Seit Abschluss der Kooperationsvereinbarung gab es jährliche Veranstaltungen im Forscherlabor der Grundschule, die stets auf reges Interesse stoßen.

Mit der Schaffung einer zusätzlichen U3-Gruppe des Kindergartens Vörden und Beginn der Bauarbeiten am neuen Gebäude der Grundschule Marienmünster stand das Forscherlabor nicht mehr zur Verfügung. Dies kann sich nun mit Fertigstellung des Schulgebäudes wieder ändern. „Das neue Forscherlabor wird noch schöner und besser ausgestattet sein als das alte es schon war“, freut sich der allgemeine Vertreter Josef Suermann.

Schulterschluss

Den erneuten Schulterschluss bekräftigten die Vorstandsmitglieder gegenüber Josef Suermann, der in der Stadtverwaltung unter anderem für den Schulbereich zuständig ist. „Durch die Unterstützung des VDI können wir zusätzliche Gerätschaften für Experimente beschaffen, was ohne die Kooperation nicht möglich wäre. Unsere Schülerinnen und Schüler profitieren natürlich davon. Wegen des hervorragenden Forscherlabors und des dadurch möglichen Unterrichtskonzeptes wurde unsere Grundschule als MINT-Schule ausgezeichnet“, so Suermann weiter.

Um die Schule und das Forscherlabor weiter mit digitalen Geräten ausstatten zu können, überreichte der Vorstand des VDI OWL an den Vertreter der Stadt einen Scheck über 1000 Euro.