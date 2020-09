Magdalene Lieffers: Erster Flug mit 90 Jahren

„Ich habe so viel Schönes gehabt im Leben, geflogen bin ich aber noch nie. Wie ein Vogel in dieser schönen Maschine gen Himmel zu fliegen, das war mein Anliegen“, erzählt die Bewohnerin des Albert-Schweitzer-Hauses in Vörden. Bei einem Probetermin auf dem Räuschenberg bei Höxter sollte sich zeigen, ob ein Ein- und Ausstieg auch wirklich möglich ist. „Der Zustieg war überhaupt nicht elegant“, berichtet sie schmunzelnd, denn sie wurde teilweise gehoben. Doch die Mühe hat sich gelohnt, denn es schloss sich gleich ein Probeflug über vertrautes Gebiet an: Erstmals konnte Magdalene Lieffers, die jahrzehntelang in Beverungen lebte, ihre Heimat sowie Hannoversch Münden, die Sababurg, Bad Karlshafen und Corvey aus der Vogelperspektive betrachten. Zu ihrem Geburtstag Anfang September eroberte sie dann in einem weiteren Flug den Luftraum über Hameln, Bodenwerder, sah das Hermannsdenkmal und die Externsteine. „Früher bin ich oft Karussell gefahren, das war ein ähnliches Gefühl“, erinnert sich die Beverungerin.

Während des Fliegens gelang es Magdalene Lieffers immer besser, sich zu orientieren. „Der Pilot hat mir alles erklärt“, freut sie sich. Es sei nie ihr Ziel gewesen, mit vielen Menschen in ferne Länder zu fliegen. Sie wünschte sich einen Flug, bei dem sie nur das Flugzeug und den Piloten um sich hat. „Es war eine sinnlich schöne Erfahrung“, resümiert Magdalene Lieffers und ist froh, sich diesen besonderen Wunsch zum 90. Geburtstag erfüllt zu haben.