Vorplatz vom Hallenbad wird auch saniert

Bereits kurz nach Schuljahresbeginn rollten die Bagger erneut an. Geschlossen werden soll nämlich in Zuge der Arbeiten auch die Lücke zum benachbarten Hallenbad, dessen Vorplatz aktuell ebenfalls saniert wird (wir berichteten). „Am Hallenbad liegen wir in den letzten Zügen“, erläuterte Klaus Hasenbein, Tiefbauingenieur im städtischen Bauamt. Gepflastert wird dort ebenso wie in den Bereichen der Grundschule mit Betonstein – alles soll einheitlich werden. In unmittelbarer Nachbarschaft betrachtet Schulleiter Nicolay Loges einmal mehr die Entwicklung der Grundschule mit großer Begeisterung: „Wir freuen uns darauf, bald einen wunderbaren Schulhof nutzen zu können.“ Aktuell wird der Bereich vor der Grundschule als Pausenhof genutzt, die Schulstraße ist bis zum Rathaus weiterhin für den Verkehr gesperrt.

Neben dem neuen Pflaster erhält der Schulhof in Vörden einige Höhepunkte, die für ein echtes Pausenabenteuer bei den Schülern sorgen sollen: So sind bereits zwei Trampoline für insgesamt 15.000 Euro in den Boden eingesetzt worden, „die angesichts ihrer Ebenerdigkeit ganz im Sinne unseres Inklusionsgedanken sind“, wie Loges erläutert. Ein weiterer Hingucker ist das neue Fußballfeld, dass für 10.000 Euro mit einem Tartan-Boden bestückt worden ist. „Das ist deutlich sicherer als Beton. Außerdem soll der Bereich noch mit Banden umrandet werden“, erklärt Loges. Diese wiederum sind laut Bauamt für einen zweiten Bauabschnitt nach November vorgesehen. Die bereits vorhandenen Fußballtore werden auch zukünftig genutzt.

Großes Podest aus Holz

Klaus Hasenbein gibt einen weiteren Einblick in die Planungsdetails: „Auf dem Schulhof wird es darüber hinaus auch ein großes Podest aus Holz zum Verweilen geben, vor dem Bereich der Mensa sollen zudem Bistro-Tische aufgestellt werden. Eine Bank unter einem Baum ist ebenfalls zum Ausruhe angedacht.“ Abseits davon soll es eine asphaltierte Fläche für Laufspiele oder zum Skaten zwischen Turnhalle und Schule geben. Das wiederum freut auch Schulleiter Loges, wie er betont: „Die Kinder brauchen die Abwechslung in den Pausen – das erhöht die Konzentration im Unterricht.“ Nach seinen Ausführungen soll das neu gestaltete Areal durch Bepflanzung final auch optisch attraktiv gestaltet werden – hier seien ein Beet und unter anderem französischer Ahorn angedacht. „Der ist mediterran und verbraucht wenig Wasser“, erklärt der Leiter.

Der Eingangsbereich zum Kindergarten wird im Zuge der Arbeiten ebenfalls modifiziert – er soll so geschlossen werden, dass beispielsweise Kinderwagen von wartenden Eltern nicht im Regen stehen müssen. Erhalten bleiben auf dem Pausenhof derweil die große Rutsche und der „grüne Teil“ mit unter anderem Nestschaukeln, einer Kletterspinne und dem Grünen Klassenzimmer. „Das wird alles bestens von den Schülern angenommen“, so Loges.