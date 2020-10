„Der Sohn hat noch nichts zum Tod seiner Mutter gesagt, jedoch hat sein Verteidiger eine Einlassung angekündigt“, erklärte Oberstaatsanwalt Ralf Meyer am Montag auf Anfrage des WESTFALEN-BLATTES. Die Ankündigung des Verteidigers datiere aus dem September. „Abhängig vom Mandaten dauert so etwas auch einmal etwas länger“, erläuterte Meyer. Die Polizei hätte nach den Vorfällen im August auch im Umfeld ermittelt, ein rechtsmedizinisches Gutachten stehe jedoch noch aus. „Damit rechne ich zeitnah“, so der Oberstaatsanwalt weiter.

Tot in der Badewanne

Die Seniorin war am 11. August tot in der Badewanne ihres Hauses an der Hauptstraße gefunden worden . Der Sohn, der mit seiner Mutter zusammen in dem Haus wohnte, hatte selbst die Rettungskräfte gerufen. Weil diese jedoch Zweifel an einer natürlichen Todesursache hatten, nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf. Die Leiche wurde obduziert – nicht zuletzt, weil sich der Sohn im Verlauf einer ersten Vernehmung in Widersprüche verstrickt hatte. Der Mann wurde festgenommen, es wurde Haftbefehl wegen Totschlags erlassen.