Er trägt die Heimat im Herzen

Zum 50., 60. und 70. Geburtstag hatte Theo Elberich jeweils rauschende Feste im Dorfgemeinschaftshaus gefeiert. „Dieses Mal gibt es keine große Party, aber eine Flasche Sekt steht für Besucher bereit. Im Alter wird man ruhiger, aber ich bin super zufrieden“, sagte das „Geburtstagskind“ im Vorgespräch mit dem WB in dieser Woche. Dass Alter relativ ist, beweist der nun 85-Jährige wie kein anderer – denn noch immer engagiert er sich aktiv als Ortsheimatpfleger in Born.

Seit 1983 in Born

Geboren am 30. Oktober 1935 in Münster, zog es Elberich erst 1977 in den Kreis Höxter – seit 1983 lebt er in der kleinen Ortschaft Born im Stadtgebiet Marienmünster. „Heimat ist dort, wo man sich wohlfühlt. Dass ich in Born sogar zwei Häuser gebaut habe, zeigt, dass das hier eindeutig der Fall ist“, sagt Elberich mit einem Augenzwinkern und fügt an: „Born ist klein und überschaubar – da grüßen einen sogar die Hunde oder wedeln zumindest mit dem Schwanz, wenn man sich trifft.“

Dass er sich im Kreis Höxter sowie speziell in Born so wohl fühle, habe auch viel mit seinem Engagement im Bereich der Heimatpflege zu tun – denn alles begann mit dem Bau des Dorfgemeinschaftshauses im kleinen Ort: „Das war 1984 noch ein verfallenes Gebäude. Wir haben alles begradigt und groß gemacht. Da hatte ich zum ersten Mal das tolle Gefühl, dass man hier etwas bewegen kann.“ Ein Jahr später war der „Zugezogene“ bereits Ortsheimatpfleger – und ist es bis heute mit viel Herzblut und Leidenschaft. Entstanden sind in dieser Zeit unter anderem viele historische Schriften – Elberich führt nämlich nicht nur die Chronik seiner Heimat fort, er hat auch die alte Borner Chronik mit Leben erfüllt, Lücken durch intensive Recherche geschlossen, veröffentlicht und damit Geschichte für die Nachwelt erhalten. Das gilt ebenso für die Ursprünge seiner eigenen Familie, die 1340 in Telgte zum ersten Mal Erwähnung fand – sie hat er auf 200 Seiten ebenso dargestellt wie darüber hinaus seinen eigenen Werdegang in einer Biographie von 2009 sowie unzählige weitere Werke mit Heimatbezug. „Geschichte ist nicht nur spannend. Es ist darüber hinaus auch wichtig, sie zu kennen, um Zukunft auf diesem Fundament gestalten zu können.“

Stadtheimatpfleger

Elberich war außerdem von 1990 bis 2001 Stadtheimatpfleger Marienmünsters und hat unter anderem das 25-jährige Bestehen der Stadt 1995 mit einer Fotoausstellung in allen Ortschaften sowie in der Partnerstadt Schönewalde bereichert. Nach Schönewalde hat Elberich immer noch viele enge Kontakte. Dort ist er sogar zwei Mal Schützenkönig gewesen – genau so oft wie in Born.

Viele Jahre galt der Borner darüber hinaus als „Mister NABU“ im Kreis Höxter – hat er doch die Geschicke des Naturschutzbundes von 1997 bis 2017 über zwei Jahrzehnte als Vorsitzender und Geschäftsführer geleitet. „Dieses Kapitel habe ich für mich gedanklich beendet“, sagt Elberich, der damals im Streit ging: „Aber ich bereue nichts. Ich bin mir immer treu geblieben und habe mich für die Sache auch öfter dem Gegenwind gestellt.“ In Erinnerung bleiben dennoch tausende ehrenamtliche Stunden, 15 Jahre Hornissenschutz und viele Veranstaltungen, bei denen er auch den Kindern die Schönheit der Natur näher gebracht hat. In eigener Regie betrieb er nach seinem Austritt aus dem NABU unter anderem Naturschutz auf Friedhöfen in Marienmünster und Brakel, erhielt außerdem 2019 den Klimaschutzpreis in seiner Heimatstadt.

Meyer würdigt Engagement

Das große Engagement von Theo Elberich hat auch der aktuelle Marienmünsteraner Stadtheimatpfleger Franz Meyer im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT gewürdigt: „Was er geleistet hat, ist ohne Beispiel – es ist unglaublich, wie lange Theo Elberich schon Heimatpflege betreibt.“ Besonders sei auch, dass Elberich sich als Zugezogener früh aktiv engagiert hat und so schnell in der Ortschaft integriert wurde. „Das ist ein tolles Beispiel dafür, wie es in der ländlichen Region laufen kann. Das Ehrenamt ist eine absolute Stütze und verbindet die Menschen miteinander“, so Meyer, der außerdem betont: „Theo Elberich ist der absolute Experte der Borner Zeitgeschichte – was er für die Ortschaft und die gesamte Stadt geleistet hat und noch leistet, verdient allerhöchste Anerkennung. Es wird schwer werden, irgendwann einen Nachfolger mit solchem Enthusiasmus und Elan zu finden – aber darüber brauchen wir uns derzeit zum Glück noch keine Gedanken machen. Besser als er kann man es auf jeden Fall nicht machen.“