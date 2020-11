Crowdfunding-Projekt in Kollerbeck

„Um die anstehenden kostspieligen Arbeiten zu ermöglichen, möchte der Verein einen wichtigen Teilbetrag von 5.000 Euro über das Crowdfunding der Vereinigten Volksbank ‚Viele schaffen mehr‘ finanzieren“, erklärt Joseph Büker. Mit dem Geld will der Heimatschutzverein Kollerbeck von 1577 den Ausbau der Sanitäranlagen und der Küche am Schützenhaus Düsternsiek im bevorstehenden Jahr 2021 verwirklichen.

Ziel des Vereins ist es darüber hinaus, die Infrastruktur im Ort für die Zeit nach Corona nachhaltig und zukunftsorientiert zu verbessern. Mit den Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen sollen auf dem weitläufigen, naturnahen Areal des Düsternsieks die Möglichkeiten für Indoor- und Outdooraktivitäten im Rahmen von Events erweitert und neue Trainingsmöglichkeiten zur Ausübung von Laserschießsport und Bogensport angeboten werden.

„Um die Attraktivität des Schützenhauses auszubauen und gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft im 21. Jahrhundert meistern zu können, appelliert der Verein an alle Bürgerinnen und Bürger, das Crowdfunding-Projekt zu unterstützen“, so Joseph Büker weiter. „Die gesamten Spenden werden für den Ausbau verwendet. Bei einer Überfinanzierung fließt das zusätzliche Geld in die Ausstattung der Küche“, erläutert er.

Für das Crowdfunding benötigt der Verein möglichst viele Spender, die mindestens zehn und maximal 25 Euro spenden. Spenden können unter dem Projektnamen „Sanitäranlagen Düsternsiek“ über folgende IBAN getätigt werden: DE64 47264367 9920311400.

Fertige Überweisungsträger können beim Vorsitzenden Dieter Reinhard abgeholt werden.