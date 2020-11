Heizung löst Zimmerbrand aus

40 Feuerwehrleute am frühen Mittwochmorgen in Vörden im Einsatz

Vörden -

Ein Nachtspeicherofen ist für einen Brand am Mittwochmorgen in Vörden verantwortlich. Nach Angaben der Polizei war das Gerät nach einem längeren Stillstand wieder in Betrieb genommen worden. Weil offenbar Lüftungseinrichtungen blockiert waren, entwickelte sich in dem Gerät ein Wärmestau, so dass es zu den Feuer kam. Einen elektrotechnischen Defekt schließt die Polizei aus.