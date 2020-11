Dem Mann wird laut einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, am 11. August seine schwerstpflegebedürftige und schwerkranke 79-jährige Mutter, mit der er in einem gemeinsamen Haushalt lebte, in eine gefüllte Badewanne gesetzt zu haben – „obwohl er damit rechnen musste, dass seine Mutter aufgrund ihres Gesundheitszustandes nicht sicher in der Wanne sitzen konnte und jederzeit unter die Wasserlinie rutschen konnte“.

Nachdem er seine Mutter in die Wanne gesetzt hatte, verließ er laut Staatsanwaltschaft das Badezimmer des Hauses in Kollerbeck. In der Folge sei seine Mutter mit dem Kopf unter die Wasseroberfläche gerutscht und ertrunken. Gegen den Angeschuldigten erging am 13. August ein Untersuchungshaftbefehl durch das Amtsgericht Höxter, der seitdem vollzogen wird.

Hinreichender Tatverdacht

Der hinreichende Tatverdacht gegen den 54-Jährigen beruhe im Wesentlichen auf dem Ergebnis umfangreicher rechtsmedizinischer Untersuchungen der Verstorbenen.

Über Monate hatte sich der Beschuldigte nach WESTFALEN-BLATT-Informationen nicht zur Tat eingelassen. Eine Nachbarin hatten dieser Zeitung damals exklusiv erzählt, dass der Beschuldigte unter anderem gesagt haben soll, dass er nach dem Tod seiner Mutter „alle hier umbringen“ werde. Zum Zeitpunkt dieser Aussage des Mannes lebte die 79-Jährige noch.