Eigentümer will Objekt in der Bredenborner Königstraße abreißen

Bredenborn -

Das Fachwerkhaus in der Königstraße 23 in Bredenborn soll in die Denkmalliste der Stadt Marienmünster eingetragen werden. Das wird die Verwaltung dem Hauptausschuss, der in Corona-Zeiten den Stadtrat ersetzt, an diesem Mittwochabend als Beschluss vorschlagen. Der Eigentümer möchte das Gebäude derweil eigentlich abreißen lassen.