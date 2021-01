Impfstart im Albert-Schweitzer-Haus in Vörden

Marienmünster-Vörden -

Pünktlich traf die erste Lieferung des neuen Corona-Impfstoffes in der Berliner Straße 16 in Vörden ein. Pflegedienstleitung Nina Boleininger nahm erwartungsvoll den wertvollen Impfstoff entgegen, um das Paket direkt in die Kühlung zu stellen. Dort lagern die Fläschchen und müssen binnen drei bis fünf Tagen verbraucht werden.