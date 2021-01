Präsenzgottesdienste ab sofort ausgesetzt

Nach dem Gespräch zwischen der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidentenkonferenz am 5. Januar wurde der bundesweite Lockdown mit weiterführenden Coronaschutzmaßnahmen bis mindestens zum 31. Januar verlängert. Dazu schreibt Pfarrer Heckeroth: „Da sich das Hygienekonzept der Diözesen in Nordrhein-Westfalen bewährt hat, war es uns in verantwortbarer Weise möglich die Gottesdienste in der Weihnachtszeit zu feiern. Rückblickend haben wir erlebt, dass nicht alle, die sich zum Gottesdienstbesuch in den Pfarrbüros angemeldet hatten, auch tatsächlich teilgenommen haben. Einige waren dann doch wohl besorgt, sich mit dem Corona-Virus infizieren zu können. Das war sicherlich eine kluge und nachvollziehbare Entscheidung.“

Die Entwicklung der letzten Tage sei allerdings auch im Kreisgebiet Höxter besorgniserregend.

Die Fallzahlen in den Kommunen des Pastoralen Raumes und die verschärften Maßnahmen der Fortschreibung der bestehenden Corona-Schutzverordnung habe das Team zu dieser nicht leichten Entscheidung bewogen. Gewiss sei das ein großer Einschnitt, jedoch gehe es um das Wohl aller Gemeindemitglieder.

„Leider entfallen damit auch die Gottesdienste, in denen sich Pastor Geo von den Menschen im Pastoralen Raum verabschieden wollte“, bedauert Pfarrer Ansgar Heckeroth.

Die Kirchen im Pastoralen Raum sind zu den ortsüblichen Zeiten geöffnet und laden zum persönlichen Gebet ein. Alle sind herzlich eingeladen, in den kommenden Wochen Gottesdienste mitzufeiern, die in Radio, TV und Internet übertragen werden.

Darüber hinaus gelten folgende Maßnahmen:

1. Die Pfarrbüros im Pastoralen Raum sind für den Publikumsverkehr geschlossen.

In begründeten Einzelfällen ist eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich.

Die Pfarrbüros sind zu den gewohnten Öffnungszeiten telefonisch oder per E-Mail (auch außerhalb der Öffnungszeiten) erreichbar.

2. Das Pastoralteam ist erreichbar, besonders für seelsorgliche Gespräche.

3. Die Pfarrbüchereien sind bis mindestens zum 31. Januar geschlossen.

4. Die Pfarrheime im Pastoralen Raum sind bis mindestens zum 31. Januar für alle Veranstaltungen geschlossen.

Wie es nach dem 31. Januar weitergehen kann, sei abhängig von der weiteren Entwicklung. Darüber werde man über die Homepage des Pastoralen Raumes, über Aushänge an den Kirchen und die Tagespresse informieren.

„Wir danken Ihnen allen für Ihr Verständnis. Bleiben Sie alle gesund“, wünscht Pfarrer Ansgar Heckeroth.