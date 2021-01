„Wir brauchen Ihre Hilfe“

Marienmünster -

Mit Musik geht alles besser – das wusste vor mehr als 40 Jahren auch schon der damalige Leiter der Hauptschule, Heinrich Fiene. Zusammen mit Heinrich Isenbort regte er an, die außerschulische Musikerziehung der Kinder zu fördern. So wurde die Musikschule der Stadt Marienmünster am 1. September 1977 geboren. Sie kam in städtischer Trägerschaft zur Welt und wurde durch einen Elternbeirat begleitet.