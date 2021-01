SPD spricht von Sicherheitsmängeln

Neue Spielgeräte auf Schulhof in Vörden

Marienmünster -

„Familie und Bildung, Kultur und Sport, Umwelt und Stadtentwicklung“, so benennt die SPD Marienmünster die drei Themensäulen, auf denen sie ihre Politik für die nächsten Jahre ausrichten will. Die Ortsvereinsvorsitzende Stefanie Pohlmeier: „Gute Schul- und Sozialpolitik, konsequenter Ausbau des Breitbandnetzes sowie nachhaltiger Umweltschutz machen das Leben, Lernen, Wohnen und Arbeiten in unserer Stadt insgesamt attraktiver.“