„Er ist ohne ersichtlichen Grund verschwunden. Das ganze Dorf ist auf den Beinen und dreht jeden Grashalm um“, sagte der Bruder des Vermissten im Gespräch mit dem WB. Nach Informationen dieser Zeitung setzt die Polizei bereits Spürhunde ein. Am Donnerstagmittag traf eine zweite Hundestaffel aus Iserlohn in Löwendorf ein. Ein Helikopter konnte am Mittwoch nicht mehr starten, ist aber an diesem Donnerstag im Einsatz gewesen.

Ulrich R. Foto: privat

Die Familie beschreibt den Vermissten wie folgt: 1,85 groß, 95 Kilogramm schwer. Gekleidet war der 39-Jährige zuletzt gänzlich in schwarz – mit einer Latzhose, Jacke und einer Wollmütze. Es könnte sich dabei um Kleidung der Marke Engelbert Strauss handeln.

Das letzte Bild von Ulrich R. hat eine Überwachungskamera aufgenommen. Foto: privat

„Er hat keinen Zugriff auf ein Fahrzeug und muss dementsprechend zu Fuß unterwegs sein. Zuletzt gesehen wurde er im Ort um kurz nach elf Uhr am Mittwoch“, berichtet der Bruder. Da eine gesundheitliche Gefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. An diesem Nachmittag bewegten sich die Einsatzkräfte auf einen Hinweis hin in Richtung Ovenhausen. Gesucht wird auch im Waldgebiet Heiligengeisterholz. Die Familie, die auch in den sozialen Medien einen Aufruf geschaltet hat, und die Polizei bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Polizei ist unter 05271/9620 zu erreichen.