Ulrich R. ist etwa 1,85 Meter groß, 95 bis 100 Kilo schwer, hat dunkle lockige Haare und einen Bart. Er trägt schwarze Arbeitskleidung und eine schwarze Mütze. Er ist fußläufig unterwegs und hat kein Handy dabei. Hinweise sollten unverzüglich an die Polizei (05271/9620 oder 110) weitergegeben werden.

„Es ist wichtig, uns so schnell wie möglich zu kontaktieren. Der Vermisste könnte ansonsten schnell wieder weg sein“, erläutert Polizeisprecher Jörg Niggemann. Die Polizei sei weiterhin mit allen verfügbaren Kräften im Einsatz, prüfe alle Hinweise und gehen diesen nach. Die letzte konkrete Sichtung datiere jedoch vom vergangenen Mittwoch – an diesem Tag sei Ulrich in einem Waldstück bei Rischenau gesehen worden.

Ulrich R. wird weiter vermisst. Foto: privat

„Wir sind weiter mit vielen Helfern unterwegs – und geben die Hoffnung nicht auf“, sagt Christian R., Bruder des Vermissten. Gehe man von einem Radius von 20 Kilometern Luftlinie rund um Löwendorf aus, spreche man über ein Suchgebiet von 1200 Quadratkilometern – das mache die Suche sehr aufwendig. Die Familie geht davon aus, dass Ulrich R. Bargeld mit sich führe und eventuell in Supermärkten einkaufe.