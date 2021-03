Corona-Fälle in der Kita Bredenborn

„In der Katholischen Kita St. Joseph in Bredenborn wurden zwei Personen positiv auf das Coronavirus getestet.“ Das hat die Katholische Kindertageseinrichtungen Hochstift GmbH am Donnerstagmittag mitgeteilt. Nach WB-Informationen handelt es sich bei den Infizierten um zwei Kinder, die an der britischen Mutante erkrankt sind und Symptome haben.