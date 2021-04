Hungerbergturm wieder zugänglich

Marienmünster -

„Mit gutem Willen und vereinten Kräften lassen sich selbst die schwierigsten Aufgaben lösen“, betont Ulrich Jung. Und wenn er dieses sagt, schöpft er aus einem reichen Erfahrungsschatz, den er sich in vielen Jahren als Bürgermeister „der kleinsten aber feinsten Stadt des Kreises Höxter“ angeeignet hat. Heute ist Jung Bürgermeister a.D., dafür aber Vorsitzender des unter seiner Mitwirkung gegründeten, nicht minder geschäftigen Heimat- und Kulturvereins (HKV). In dieser Funktion war er in den vergangenen Monaten erheblich gefordert, denn der während seiner „Bürgermeisterzeit“ auf dem Hungerberg gebaute Aussichts- und Museumsturm zeigte Mängel und bedurfte einer ebenso umfangreichen wie kostspieligen Sanierung.