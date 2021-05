Waldkauz aus Born ist wohlauf

Born/Marsberg -

Von Alexandra Rüther

Dem kleinen Waldkauz, der in der vergangenen Woche bei Runa und Frank Lechtenberg in Born ans Fenster geklopft hat, geht es gut. Das hat Mathilde Limpinsel gestern bestätigt. Sie betreibt zusammen mit ihrem Mann Wilfried die Essenthoer Mühle, eine Ausgewöhnungsstation für Greifvögel und Eulen in Marsberg-Essentho.