Von Heinz Wilfert

Im Sackmuseum wurde das Heft gestern als Beitrag zum 775-jährigen Stadtjubiläum vorgestellt. Es enthält mit den Übersetzungen 2500 plattdeutsche Worte – auf platt »Wauerte«. »Es war keine leichte Geburt«, blickt Ulrich Pieper auf die Entstehungsgeschichte zurück, denn jeder der Mitglieder im plattdeutschen Kreis komme aus einer anderen sprachlichen Richtung. Das Besondere am »Platt« sei nämlich, dass von Ort zu Ort anders gesprochen wurde. Das »Nöhmsche Platt« wurde so nur noch in Holzhausen gesprochen. Alleine für die Stadt Nieheim gibt es verschiedene Bezeichnungen: Nihem, Nyem, Nym und Nöhme.

Trotz der Dialekte verstand sich jeder

»Dennoch gab es früher keine Barrieren – alle haben sich trotz der unterschiedlichen Dialekte verstanden«, so Gerhard Rieks, der Vorsitzende und Leiter des Plattdeutschen Kreises Nieheim. Den hatten 1996 seine Frau Dorothea und Mechthild Meier unter dem Dach des Heimatvereins gegründet. Der Kreis trifft sich seither jeden dritten Mittwoch im Monat in der Küche des Sackmuseums. Dann werden Gedichte von Fritz Kukuk oder Alltagsgeschichten von Antonia Klaholz (»Dat Mäken van Duarpe«) gelesen. Man beschäftigt sich aber auch mit plattdeutschen Texten aus Lippe bis zum Münsterland. Platt leitet sich ab vom flachen Land und bedeutet »verständlich« wie »vertraut«. Es bezeichnet eine Sprache, die vom einfachen Volk gesprochen wurde.

»Da wurden die Ohren lang gezogen«

Für die Mitglieder war es wohl die letzte Gelegenheit, das Heft mit den plattdeutschen Worten herauszugeben, denn viele sind schon 80 und älter. Sie haben in den vergangenen Jahren die »Wauerte« des »echt Nöhmschen Platt« für das Werk zusammengetragen und so überhaupt erst für das einzigartige Nachschlagewerk gesorgt. Sie sind davon überzeugt, dass die Wortsammlung eine gute Möglichkeit für die Förderung des Plattdeutschen bietet. »Wenn sich unsere Kinder und Enkel mit plattdeutschen Texten beschäftigen, können sie die hochdeutsche Bedeutung nachlesen«, lautet der Grundgedanke. »Platt war einst die eigentliche Muttersprache«, weiß Rieks, der es von seinem Vater gelernt hat. Platt werde zwar heute kaum noch gesprochen, was früher anders war. Es war Umgangssprache noch bis 1945, vor allem in den Familien wurde fast ausschließlich so geredet. »Nur in der Schule war es verpönt, da wurden die Ohren lang gezogen«, so die Mitglieder scherzhaft.

Viele Bilder vom alten Nieheim

Für die Gestaltung und das Layout der Broschüre sorgte Ulrich Pieper, der viele Bilder vom alten Nieheim beisteuerte. »Dadurch wird das Heft interessanter, weil es aufgelockert wird.« Für die systematische und alphabetische Erfassung der Begriffe und ihrer Bedeutung hat Alfons Mühlenhoff gesorgt, der sich dabei an einem Wörterbuch des Heimatforschers Herbert Dohmann (Siddessen) orientierte. Auch eini-ge Lieder und Gedichte sind aufgeführt.

»Der kleine Band ist ein schönes Geschenk zu Weihnachten«, heißt es aus Nieheim. Das Heft ist ab sofort im Modehaus Stamm und im Lotto-Toto Geschäft auf der Marktstraße sowie bei »Schreib & Buch« im Steinheimer Center am Speicherturm für fünf Euro zu erwerben.