Feinste Bierpralinen zum Abschluss des Nieheimer Stadtjubiläums gibt es ab sofort in der Bäckerei Rieks (von links): Tanja Rolf-Thiet, Erwin Nowak und Anika Rieks. Foto: Heinz Wilfert

Nieheim (nf). Es ist wie das Sahnehäubchen auf das 775-jährige Nieheimer Stadtjubiläumsjahr: Konditorin Anika Rieks hat eine exklusive »775er-Praline« kreiert, die nur in einer Auflage von 775 Stück existiert. Und es werde auch keine weitere Produktion geben.

Pralinen gibt es in der Bäckerei Rieks schon seit Jahren, bis zu 17 Sorten sind im Angebot. Die jetzt vorgestellte Variante sollte aber etwas Besonderes sein. Sie sei mit bester belgischer Vollmilchschokolade hergestellt – und die Füllung mit »Nieheimer Bürgerbier« veredelt. Auch Erwin Nowak, der Chef des Organisationsteams, freut sich über die gelungene Kreation: »Sie zeigt, wie viele Ideen in diesem einzigartigen Jubiläumsjahr entwickelt wurden!«

Jede der Pralinen ist einzeln verpackt und verrät schon dadurch, dass es keine Massenproduktion ist. »Ich habe viel Liebe in die Herstellung gelegt und jede einzelne der Pralinen mindestens fünf Mal in der Hand gehabt«, erzählt die Konditorin über ihr kleines handwerkliches Meisterwerk, das erste Sahne geworden ist – und nun ausschließlich in der ­Bäckerei Rieks zu erwerben ist.