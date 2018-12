Nieheim (WB/hai). Ein Zimmerbrand in der Nieheimer Ortschaft Oeynhausen hat in der Nacht zu Sonntag die Einsatzkräfte alarmiert. Der 20-jährige Wohnungsinhaber habe versucht, das offene Feuer selbst zu löschen.

»Das ist ihm auch gelungen«, so die Polizei am Sonntag. In unmittelbarer Nähe zu einem offenen Kamin entstand nach ersten Erkenntnissen im Wohnraum ein offenes Feuer. Durch den Wohnungsinhaber konnte das Feuer noch vor dem Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr mittels eines Feuerlöschers gelöscht werden. »Allerdings erlitt der Mann eine Rauchintoxikation (Rauchgasvergiftung) und wurde vorsorglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus zur Beobachtung eingeliefert«, so ein Polizeisprecher.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. »Die Ermittlungen zur Brandursache werden derzeit durch die Kriminalpolizei geführt.«