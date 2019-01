Von Harald Iding

Nieheim (WB). Beim Blick nach oben fällt einem als Gottesdienstbesucher gleich die Handmalerei am Tonnengewölbe auf. »Singet«, »Betet«, »Lobet« und »Seid stark« ist dort zu lesen. Auch von außen bietet die wohl kleinste Kapelle der Evangelischen Kirche am Berg von Himmighausen-Bahnhof ein einzigartiges Flair. Bürger wollen das Kleinod retten.

Wer den rund 250 Meter langen wie spannenden Serpentinenweg, der zuvor über eine kleine Brücke (Fischbach) führt, hinter sich bringt, den erwartet ein ganz besonderes Erlebnis. Auf einem Bruchsteinsockel wurde einst der nach Blockhausart gestaltete Oberbau der Kapelle errichtet. In der Chronik ist festgehalten, dass das ganze Holz gestiftet wurde – und zwar zur Hälfte von Freiherr von der Borch aus Holzhausen und zur anderen Hälfte von Freiherr von Oeynhausen-Grevenburg und Graf Oeynhausen-Reelsen.

Einweihung vor mehr als 85 Jahren

Am 24. August 1933 erfolgte die Einweihung durch Vertreter der Evangelischen Kirche. Seitdem wurde es als »würdiges kleines Gotteshaus«, im Baustoff der Landschaft angepasst, von den Gläubigen geschätzt – wie zuletzt an Heiligabend 2018 bei der traditionellen Christvesper.

Aber um diese Kapelle, die zuletzt 1952 renoviert wurde, sieht es baulich schlecht aus. Und so informierte das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde kürzlich, dass seit dem Weggang von Pfarrer Herrmann in der Kapelle nur noch gelegentlich Gottesdienste stattgefunden hätten. Ein Grund läge im Rückgang der Kirchengliederzahlen. Hinzu komme noch Aspekt, dass die Gemeinde nach der Gebäudestrukturanalyse 2009 vom Kirchenkreis angehalten worden sei, die Kapelle ­»kostenneutral« zu stellen.

Keine Rücklagen

Von da an war für alle klar, dass für den Erhalt der Bausubstanz keine finanzielle Unterstützung zu erwarten sei. Und Rücklagen für die Kapelle gäbe es auch nicht. Nun drohte sogar die Entwidmung des Gotteshauses.

Dagegen sprachen sich engagierte Bürger – auch aus Himmighausen – aus. Es hat sich inzwischen eine Gruppe gefunden, die in einem Förderverein »Kapelle am Berg« das Grundstück in einem Erbpachtvertrag zunächst für 50 Jahre von der Kirche übernehmen will – zu einem symbolischen Kaufpreis von einem Euro und einer jährlichen Pacht in gleicher Höhe. Die Verwendung als »Gottesdienststätte« stehe bei der Nutzung im Vordergrund, deswegen muss die Kirche nicht mehr entwidmet werden. Ein Nutzungsvertrag soll zukünftig regeln, welche zusätzlichen Veranstaltungen in der Kapelle erlaubt sein werden – zum Beispiel kulturelle Events.

»Die Kapelle ist ein Kleinod«

Auf Nachfrage des WESTFALEN-BLATTES teilte Ortsheimatpflegerein Monika Hölscher-Darke mit, dass es eine Gründungsversammlung mit großem Zuspruch gegeben habe und man in naher Zeit mit der offiziellen Anerkennung als Förderverein rechne.

Als Vorsitzende wolle sich Angela Uber einbringen. Hölscher-Darke: »Ich unterstütze das Projekt ebenfalls aktiv. Für mich als Heimatpflegerin ist es sehr wichtig, dieses Kleinod zu erhalten – wie auch die schöne alte Orgel.« Ein gelernter Orgelbauer aus der Region habe schon seine Hilfe angeboten. In den nächsten Wochen könnten sich weitere Details zum ehrenamtlichen Projekt ergeben. Man sei sehr optimistisch.