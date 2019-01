Die Schülerbücherei ist im Zuge des Umbaus der Grundschule mit schönen Räumlichkeiten entstanden. »Bei der Bücherei geht es nicht nur um die Förderung der Lesefähigkeit und der Lesekompetenz für möglichst viele Kinder. Die Schülerbücherei sorgt mit ihren Sachbüchern dafür, dass die Kinder neue Welten erfahren und erleben, die im Unterricht bei den Sachgebietsthemen gut genutzt werden können«, so Rektorin Karin Finkeldei. Mit dem gespendeten Geld (240 Euro hat auch der Förderverein der Schule dazu gegeben) wurden nun zahlreiche Wissensbücher angeschafft, die bei der Ausleihe bereits eine große Resonanz finden. Stiftungs-Geschäftsführer Dr. Burkhard Leh-mann zeigte sich bei seinem Besuch von der Bücherei in Nieheim sehr angetan und sagte: »Das Geld ist hier gut angelegt!«

Spende für weiteres Projekt

1300 Euro hat die Stiftung auch für das Projekt »Mein Körper gehört mir« zur Verfügung gestellt, das an der Schule seit 2010 mit Engagement durchgeführt wird.

Weil die Nieheimer Grundschule die Kinder »mit Kopf, Herz und Hand lehren und bilden will«, würde der Kampf gegen sexuelle Gewalt als Thema einen hohen Stellenwert einnehmen.

Durch dieses Projekt sollen Kindern früh Strategien an die Hand gegeben werden, in bestimmten Situationen richtig zu reagieren und selbstbewusst aufzutreten. Die gezielte Präventionsarbeit richtet sich alle zwei Jahre an Schüler der dritten und vierten Klassen. »Kinder können dadurch gestärkt durchs Leben gehen«, sagte die Schulleiterin. Durch die Spende der Stiftung könne der ­Elternanteil für das Projekt niedrig gehalten werden.