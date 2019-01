Von Harald Iding

Nieheim-Oeynhausen (WB). Der Emmerskandal in Oeynhausen im August 2018 hat Konsequenzen für den Täter – einem Landwirt aus der kleinen Nieheimer Ortschaft. Er wurde zu einer Zahlung in Höhe von 2800 Euro (70 mal 40 Euro) wegen fahrlässiger Gewässer­verunreinigung verurteilt.

Ein Vorsatz (also die bewusste Einleitung von fauligen Wasser in den Bachlauf) sei ihm in dem Strafbefehlsverfahren nicht nachgewiesen worden. Eine mündliche Hauptverhandlung fand nicht statt, so die Staatsanwaltschaft. Pikant: Der Verurteilte hatte sich schon wegen eines ähnlichen Umweltdelikts im Ort (die Emmer war ebenfalls betroffen) vor der Justiz verantworten müssen. 2016 war die Emmer »biologisch tot« – Massen an Algen und Abwasserpilzen erstickten auf 1,5 Kilometern des Flusses alles Leben.

Es wurde auch das Landesamt für Umweltschutz NRW eingeschaltet. Drei Landwirte hatte die Staatsanwalt angeklagt. Zwei erhielten Geldstrafen, ein Verfahren wurde gegen Geldauflage eingestellt. Durch den neuen Umweltskandal im August rückte einer der Landwirte erneut in den Fokus der Ermittler. Der Kreis Höxter hatte 2018 sofort zwei Proben entnommen – mit dem Ergebnis: »Einige Grenzwerte, die nach den gesetzlichen Rahmenbedingungen für eine ordnungsgemäße Einleitung in Fließgewässer gelten, sind deutlich überschritten!«

15.0000 Forellen-Brütlinge

Dass der »Wiederholungstäter« aus dem eigenen Ort jetzt zu einer Geldstrafe von 2800 Euro verurteilt worden ist, stößt bei Betroffenen sauer auf. Sie empfinden es als »Schlag ins Wasser«. Denn geblieben sei der Frust und die neuerliche Herausforderung, wieder etliche Stunden im Ehrenamt gemeinsam für die »Wiederbelebung« der Emmer aufzubringen. Der Vorsitzende des örtlichen Fischereivereins, Rainer Heinemann, sagte dem WESTFALEN-BLATT direkt nach dem Vorfall im August: »Von der Einlaufstelle in Höhe des Sportplatzes bis zum Einlauf Mühlenbach in die Emmer ist der Fluss verseucht. Die Tiere hatten einfach keine Chance.«

Mehr als 1000 Fische waren betroffen. »Auch ein Sachverständiger der Versicherung des Landwirtes war vor Ort und hat eine so genannte E-Befischung vorgenommen.«

Dabei wird Gleichstrom in geringer Dosierung eingesetzt, um die Tiere kurzzeitig und leicht zu betäuben. So kann dann die Zahl der Fische auf einer bestimmten Fläche ermittelt werden. Ergebnis: »Es war einen Totalverlust der Bachforellen. Noch bis heute gibt es keine fangfähigen Fische«, sagte Heinemann dieser Zeitung.

Die Versicherung erstattete wohl nur den reinen Sachschaden (Kilo Fische pro gepachteter Fläche) in Höhe von 2840 Euro. Heinemann: »Wir fangen wieder ganz von vorn an und werden ab März drei Jahre lang insgesamt 15.000 Bachforellen-Brütlinge (zwei bis drei Zentimeter groß) aussetzen – damit wieder Leben zurückkehrt!«

Verein gibt nicht auf

Trotz der Tiefschläge geben die Naturschützer aus Leidenschaft nicht auf. Im Gegenteil: »Im vergangenen Jahr sind zwei junge Leute bei uns in den Verein eingetreten, dem aktuell 18 Mitglieder angehören.« Sie hoffen, dass in Zukunft nicht wieder ein Umweltfrevel ihre ganze aufopferungsvolle Arbeit zunichte macht.