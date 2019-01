Das Duo »Entre-Nous« (Ghislaine und Thorsten Seydler) entführt die Gäste von »Winter Voices« mit seinem Repertoire in die Welt der französischen Chansons. Foto: Heinz Wilfert

Von Heinz Wilfert

Nieheim (WB). Paris, die Stadt der Liebe, aber auch die leidenschaftlichen Welten von Edith Piaf, Yves Montand, Jacques Brel und Serge Gainsbourg sowie das französische Lebensgefühl – das erlebten die Besucher der zweiten Station der »Winter-Voices« in der Grundschule Nieheim.

Dort trat das Duo »Entre-Nous« auf – mit der gebürtigen Französin Ghislaine sowie ihrem Mann Thorsten Seydler. Sie entführten die 200 Besucher mit ihrem Chansonabend in die musikalische und philosophische Welt Frankreichs.

»Voices« begeistert also nicht nur im Sommer auf dem Gut Holzhausen. Mit »Winter-Voices« ist nun ein zweites Format entstanden, das mit vier Konzerten in Nieheim für eine neue Konzertreihe sorgt und die neue Aula der Grundschule immer wieder zum perfekten Konzertraum macht.

Erinnerungen an Frankreich

Nach dem Auftakt mit dem sehr gut besuchten Mitsingkonzert im Dezember weckten nun französische Chansons von Ghislaine Seydler beste Erinnerungen an das Sehnsuchtland Frankreich. Die Chansonistin begann mit dem Lied »Unter dem Himmel von Paris« (in deutscher Sprache), einem Lied der unvergessenen Edith Piaf, ging dann aber rasch zum Französischen über.

Der Sängerin gelang es perfekt mit ihrem vielseitigen Programm Stimmungen auszudrücken, das Publikum aber auch interaktiv einzubeziehen. Auch wer nicht französisch sprach und verstand, konnte sich entspannt zurücklehnen und der Sprache der Musik lauschen. Mit ihrer melancholisch-sanften Stimme drang die Sängerin direkt in die Herzen der Zuhörer ein. Das Publikum durfte mehrstimmig mitsummen und wurde so mitgenommen.

Zudem bieten die beiden leidenschaftlichen Musiker ein vielseitiges Repertoire. Das Duo präsentierte die Chansons nah am Original, aber auch in modernen Arrangements, darunter politische Texte, die an die Zeit der 68er-Jahre erinnerten. »Geblieben sind davon nicht nur Träume«, sagte Ghislaine Seydler.

Zu hören waren weltbekannte Chansons wie »La mer« von Charles Trenet oder »Le Sac des Filles« von Camille. Ghislaine Seydler wird hervorragend begleitet von ihrem Mann Thorsten, der virtuos am Klavier, dem Akkordeon und Mountpercussion zu spielen versteht.

»Entre-Nous« ist in der Region schon sehr gut bekannt. Ghislaine und Thorsten Seydler wohnen ganz in der Nähe des Kulturlandes, nämlich im märchen-haften Trendelburg. Durch ihre unzähligen Konzerte und der Leitung von verschiedenen Workshops für Chöre und Ensembles im Bereich Pop, Rock, Jazz, Chanson und Gospel hat sich das erfolgreiche Duo in den vergangenen Jahren inzwischen eine große Fangemeinde zwischen Diemel und Ärmelkanal erobert.

Weitere Konzerte geplant

Kulinarische Genüsse boten in der Pause des Konzertes die Damen des Fördervereins der katholischen Grundschule Nieheim. Sie verwöhnten die Gäste mit Snacks und Getränken.

Für die weiteren Konzerte der »Winter-Voices« mit Pago Balke (10. Februar) und die Revue der Liebeslieder (10. März) mit Annette Jahr ist der Kartenvorverkauf bereits beim Kultur Gut Holzhausen (Telefon erreichbar unter 05274/952094) möglich.