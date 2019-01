Das scheidende Prinzenpaar Gerd und Conny Peine hat dem Nieheimer Karneval während ihrer Regentschaft alles gegeben. An diesem Samstag werden ihre Nachfolger vorgestellt. Foto: Heinz Wilfert

Nieheim (nf). Im Nieheimer Karneval wird es ernst. An diesem Samstag, 19. Januar, richten sich ab 19.31 Uhr die Augen aller Jecken auf die geschmückte Stadthalle, wo die Jecken beim großen Galaabend die Proklamation des neuen NKG-Prinzenpaares erwarten.

Alle Spekulationen sind dann beendet, wenn die Jecken in den Hit der Emmersingers einstimmen: »Wir haben jedes Jahr ein neues Prinzenpaar, märchenhaft schön!« Eingestimmt werden die Besucher auf den ersten Saisonhöhepunkt mit einem bunten Bühnenmix. Daran wirken mit die Mini-, die Juniorengarde und die Prinzengarde, die ihren neuen Showtanz aufführt, das Solomariechen Sophie Pruys, das Tanzpaar Dylaine Pahle und Luca Peters.

In der Bütt stehen auch die Nieheimer »Eigengewächse« Dirk Guse und Bernhard Schröder und natürlich die Emmersingers, die mit ihren unvergleichlichen Liedern die Stimmung auf den Siedepunkt treiben. Als Sänger tritt Manfred Franzke auf, der ein Lied auf »platt« singen will. Als besonderen Gast kündigte NKG-Präsident »Herrn Niels« an – einen Redner, der zwar nicht spricht, aber den-noch viel zu sagen hat. Mit seiner außergewöhnlichen Körperbeherrschung und Bühnenpräsenz ist er international mehrfach ausgezeichnet. Er gehört zu den besten und gefragtesten »Visual Comedy Acts«.

Abschied nehmen heißt es für das Prinzenpaar Prinz Gerd (»der engagiert Melkende«) und Prinzessin Conny (»die laufend Vollbringende«). Für das Prinzenpaar geht beim Galaabend die Regentschaft zu Ende, mit der sie tiefe Eindrücke im Nieheimer Karneval hinterlassen haben.

Ihnen ruft NKG-Präsident Josef Schunicht und die ganze Stadthalle noch einmal ein kräftiges »Olle meh« zu. »Sie haben dem Nieheimer Karneval mit Herz und Leidenschaft alles gegeben«, lobt Schunicht im Vorfeld. Restkarten für den Galaabend gibt es noch im Modehaus Stamm.

Närrische Termine

Weitere Termine im Nieheimer Karneval sind: 20. Januar (Sonntag) 11.11 Uhr Prinzenfrühschoppen; 9. Februar (Samstag) 10.11 Uhr Verleihung der Wanderkatze an Verena Koch; 15. Februar (Freitag) 17.11 Uhr Eröffnung der Schmiede im Ofenzentrum Kunstein, Bredenborner Straße; 17. Februar (Sonntag) 15.11 Uhr großer Kinder-Karneval in der Stadthalle Nieheim: 2. März (Samstag) 19.31 großer NKG-Büttenabend in der Stadthalle; 4. März (Rosenmontag) Rathaussturm und närrische Sitzung im Rathauskeller, anschließend großer Rosenmontagszug.