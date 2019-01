Von Sabine Robrecht

Wenn ich das Buch aus Nieheim zur Hand nehme, geht mir das Herz auf. Denn ich mache aus demselben keine Mördergrube, wenn ich freimütig bekenne, dass ich das Plattdeutsche liebe. Ich verbinde mit dieser untergehenden Sprache einen mir sehr sympathischen Menschentypen. Wer »Platt kuiert«, ist handfest, bodenständig, resolut, direkt, hat das Herz am rechten Fleck und urteilt mit gesundem Menschenverstand. Diese Menschen zögern nicht, sie packen an.

Ich kenne diese Persönlichkeiten aus eigenem Erleben – aus meinen Kindertagen in Erwitte, Kreis Soest. Meine Großeltern, Kinder des beginnenden 20. Jahrhunderts, sprachen wie selbstverständlich Platt – vor allem in größerer Runde. Ich war als Dreikäsehoch immer ganz Ohr, wenn Freunde und Bekannte bei Oma in der Küche saßen. Oder wenn ich mit meinem Opa sonntags morgens erst in die Frühmesse und dann zum Frühschoppen ging. Da saßen sie dann, die »Originale«. Und erzählten ein »Döneken« nach dem anderen. »Küerigge« (Rederei) war auch viel dabei. Ich, das »Kinneken«, fühlte mich pudelwohl in dem Kreis. Und achtete trotzdem streng darauf, dass wir pünktlich um 12.30 Uhr zu Hause waren. Dann stand nämlich das Mittagessen auf dem Tisch. Und wenn ich »Wintertags« beim »Reinbaseln« in die Küche die Tür sperrangelweit offen ließ, rief meine Großmutter mir zu: »Mak de Dür

Sabine Robrecht mit Foto: Isabell Waschkies Sabine Robrecht mit Foto: Isabell Waschkies

teou. S’ is kalt!«

Beim Essen hatte ich mich zu benehmen. Keine »Fissematänten« bei Tisch. »Und nimm nicht zu viel Nachtisch, Sabineken. Sonst is’ dir nachher wieder kodderig.« Das berühmte Völlegefühl nach dem Essen, das in Westfalen so deftig ist wie das Plattdeutsch, hatte bei uns ebenfalls eine sehr lautmalerische Bezeichnung. Man war »plusterig«. Aufgeplustert. In dem Zustand sah man nicht selten

Die schönsten Wörter auf Nieheimer Platt Austern (Ostern) baseln (unbeholfen gehen) Besauk (Besuch) Büxe (Hose) Duggewiäder (Tauwetter) dicke/besurpen (betrunken) duiwelnamol (Teufel nochmal) Duorp (Dorf)Ees/Meese (Hinterteil)Eheluhe (Eheleute)Emmer (Eimer)Fänterigge (Herumspielerei)Flitzepee (Fahrrad) friggen (um eine Frau werben) Grautmiul (Großmaul)inschloopen (einschlafen)jachtern (herumstreunen)Kawänzmann (großes Stück) kawuptig (mit Schwung) kniepig (geizig)Lauperigge (Lauferei)lummerig (nicht gut zurecht)Maschoine (Maschine)nigge (neu)Pannekauken (Pfannekuchen)Pöstken (Ämter)prick (fein, adrett)Quanten (große Füße)Quaterigge (Rederei)ramdösig (entnervt)Schmehrlapp (Schmierfink)Twiäßbraken (Quertreiber)ümmesüß (umsonst)vandahe (heute)wahne (sehr, enorm)wullacken (schwer arbeiten)

»wittschnäbelig«, also blass im Gesicht aus. Das war auch bei heraufziehenden Erkältungen der Fall: »Unser Sabine wird, glaub ich, krank. Sie sieht so wittschnäbelig aus.« Wenn ich dann wieder gesund war und beim Rollschuhfahren die Sonntagshose zerriss, wurd aus dem »Kinneken« schnell ein »Balam«. Da mussten Oma und Mutter »schennen« (schimpfen). Ich verschwand »stickum« (verstohlen) in mein Zimmer.

»Geschannt« wurde nicht nur bei diesen Missetaten rundheraus. Wer nicht in die Gänge kam, war ein »Drumel«. Wenn ein Lehrling in Opas Tischlerei sich unbeholfen anstellte, war er ein »Dämelack«. Trotz aller Unverblümtheit kamen die Anwürfe »auf Platt« aber irgendwie netter rüber. »Das Derbe wird nicht so übel genommen«, sagt auch Gerhard Rieks (85), einer der Autoren des Nieheimer Wörterbuchs. Er beherrscht das Plattdeutsche fließend. Bei mir reicht es nur noch für Schlagwörter und Redewendungen. Von ihnen sind in meinem »Kopfarchiv« allerdings mehr gespeichert als ich dachte. Bei der Lektüre des Nieheimer Wörterbuchs kamen sie mir alle wieder in den Sinn. Und interessanterweise entdeckte ich trotz regionaler Unterschiede Schnittmengen mit meinem Erwitter Platt. Das Buch lohnt sich also auch für Nicht-Nieheimer.

Was ich noch weiß, »entfährt« mir mit zunehmendem Alter immer häufiger. Wenn ich meiner Jüngsten zuschaue, wie sie zur Schule eilt, höre ich mich »Kuik mol, watt se löppet« sagen. Zum Abschied rufe ich den Kindern »Sieh teou« hinterher. Wenn meine Eltern mich in Höxter anrufen, wissen meine Töchter spätestens nach dem zweiten Satz, wer am anderen Ende ist. Mundartlich bin ich sofort wieder in Erwitte. Es klingt wie Musik in meinen Ohren, wenn meine Mutter mich wie früher mit »Muin Kinneken« anspricht. Oder wenn sie sich nach den Enkelinnen erkundigt: »Was machen die Kinderkes?«

Die Kinderkes hören meine Brocken Platt gerne. In ihren Wortschatz haben sich einige sogar eingeschlichen. Trotzdem wird die Sprache aussterben – machen wir uns nichts vor. »Watt wess’de maken«, sagt der Erwitter. »Was willst du machen«. Aus dem Sprachgebrauch heißt aber nicht aus dem Sinn. Dafür sorgen die Nieheimer mit ihrem Wörterbuch. Für mich ist es ein (Wort-)Schatz. Und für alle, die nach uns kommen, ein Stück Heimat- und Kulturgeschichte.