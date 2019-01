Von Heinz Wilfert

Galaabend in Nieheim Fotostrecke

Foto: Heinz Wilfert

Das Prinzenpaar erhielt die Beinamen Prinz Martin, der fröhlich Fermentierende und Prinzessin Kirsten, die melodisch Planende. Bürgermeister Rainer Vidal gratulierte mit einer großen Flasche Bürgerbier.

Vielfältig aktiv

Den Prinzen nannte Präsident Josef Schunicht einen »Nieheimer durch und durch«, der im Ortsteil Holzhausen aufgewachsen ist. Nach der Schule absolvierte er eine Ausbildung zum Polsterer. Er engagierte sich auch als ehrenamtlicher Helfer bei der Flüchtlingshilfe und arbeitet heute beim Kompostwerk in Oeynhausen.

Echte Begeisterung zeigt er seit langem im und für den Nieheimer Karneval. Nach seinem Einstieg als achter Zwerg, weil der siebte krank geworden war, erlebt man den Prinzen regelmäßig im Rosenmontagszug. Seit elf Jahren gehört er zum Wagenbauerteam der »Kattmakers«, die jedes Jahr einen schönen Motivwagen bauen.

Als riesengroßer Obelix stürmte er vor Jahren den Büttenabend der NKG, als Obelix hat er auch das Herz seiner Prinzessin Kirsten erobert.

Prinzessin Kirsten stammt aus Entrup. Sie arbeitete nach dem Studium als erlebnispädagogische Betreuerin bei Klassenfahrten, Eventveranstaltungen und als Trainerin für Erlebnispädagogik bei der Firma Komm-Aktiv. Inzwischen ist sie als Architektin bei »Town & Country« in Steinheim tätig. Mit dem Prinzen gehört sie zu den »Kattmakers«, macht aber auch seit 30 Jahren mit dem Spielmannszug Entrup Musik im Rosenmontagszug.

Das Prinzenpaar stimmte unter dem Eindruck der Proklamation schon auf »ihre« Session ein, die eine lange wird und mit dem Rosenmontag am 4. März den Höhepunkt erlebt.

Zum Galaabend hatte Präsident Josef Schunicht in der ausverkauften Stadthalle neben den Karnevalsvereinen und -gesellschaften aus Steinheim, Bad Driburg, Brakel, Ovenhausen, Pömbsen, Merlsheim, Peckelsheim und Beverungen auch den Nieheimer Goldprinzen Paul Versen begrüßt.

Mit 90 Jahren in der Bütt

Manfred Franzke sorgte mit seinem Auftritt für den ersten Höhepunkt. Er hatte in einer Karnevalszeitung von 1939 ein Lied über das »Schweineschlachten« gefunden, das er auf platt vortrug und in dem es um Grützemett und Kotelett geht. »Dir liegt der Karneval am Herzen«, rief Schunicht dem früheren Chef der Emmersingers zu, der auch mit 90 Jahren die Jecken zu begeistern weiß und dem die ganze Halle stehend applaudierte ehe ihn Prinzessin Conny mit einem Küsschen und einem Orden belohnte.

Als russische Diven lästerten Sabine Ullrich und Christiane Henke über »deutsches Mann« und »deutsches Frau«, die leider immer nur diskutieren will.

Gut Bescheid über Nieheimer Interna wussten in der Bütt Bernhard Schröder und Dirk Guse.

Über die Bretter der karnevalistischen Bühne wirbelten die Juniorengarde, das Solomariechen Sophie Pruys, das Tanzpaar Dylain und Luca und zum Schluss die Prinzengarde mit ihrem neuen Showtanz. Mit einem Medley überraschten die Emmersingers, die alle karnevalistischen Gastvereine mit Stimmungsliedern würdigten.

Gäste musikalisch gegrüßt

Weniger wortreich als optisch verblüffend wird Herr Niels zur Sensation des Galaabends. Er wurde durch seine fast wortlose Bühnenperformance zum Publikumsliebling, weil er mit einer Kombination aus Pantomime, Clownerie, Schwerelosigkeit und als Gummimensch mit seiner außergewöhnlichen Körpersprache begeisterte, gleichzeitig aber mit jungenhaftem Grinsen und leicht schielendem Blick faszinierte.

Seine Pointen und Gags saßen auch ohne große Wort. Da musste sogar die schwarze Katze staunen. Herr Niels erinnert in Kleidung und Auftreten an den bayrischen Humoristen Karl Valentin.

Verabschiedet hat sich das scheidende Prinzenpaar Gerd und Conny Peine , die sich dafür bei allen bedankten, die ihnen ihre unvergessliche Regentschaft leicht gemacht haben, insbesondere den Akteuren des Rosenmontagszuges. Ihren Nachfolgern wünschten sie mit dem Schlachtruf »Denn Einigkeit auf Schritt und Tritt. Das tut ja gar nicht weh. Und wenn die Katt’ ins Fuer schitt’, wö maket Olle meh« die gleiche Begeisterung, die ihnen entgegenschlug.