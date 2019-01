Von Marius Thöne

Nieheim (WB). 5,2 Millionen Euro steckt die Stadt Nieheim in diesem und im nächsten Jahr in die Sanierung der Realschule. Während sich in der Außenansicht gar nicht so viel verändert, wird die 50 Jahre alte Schule von innen buchstäblich auf links gekrempelt.

Die Arbeiten beginnen in den Sommerferien und sollen nach den Weihnachtsferien abgeschlossen sein. Die Klassen fünf bis acht ziehen für diese Zeit in das ehemalige Grundschulgebäude um. Denn der linke Gebäudetrakt der Realschule, in dem diese Jahrgänge ihre Räume haben, wird zuerst saniert. Der rechte Gebäudetrakt mit den Klassen neun und zehn sowie den Fachräumen folgt im kommenden Jahr in einem zweiten Bauabschnitt.

Übergangsquartier

»Uns war wichtig, dass die Schüler so kurz wie möglich im Übergangsquartier bleiben müssen«, berichtet Schulleiter Thomas Novian. Abzüglich der Ferienzeiten bleiben 14 Wochen. »Der Unterricht kann in einem vollwertigen Schulgebäude erteilt werden, wir brauchen keine Container für die Umbauphase«, betont Bürgermeister Rainer Vidal.

Geplant ist, dass das Flachdach saniert und nach heutigen Maßstäben gedämmt wird. Gleiches gilt für die Klinkerfassaden der Schule, die hinter einem verputzten Wärmedämm-Verbundsystem verschwinden sollen. Von außen sichtbar wird auch eine Veränderung an den Fenstern sein. Die Elemente von 1999 sollen zu großen Teilen erhalten bleiben. Allerdings sollen im mittleren Lichtband die Fenster erneuert und zugleich verkleinert werden. Zudem wird ein Fensterflügel farblich in Kupferbraun abgesetzt.

Digital im Unterricht

»Von innen erfolgt allerdings die wesentliche Sanierung«, erläutert Nieheims Vize-Verwaltungschef Dietmar Becker, der für die Kommune bereits den Umbau der ehemaligen Haupt- zur Grundschule betreut hat. Vorgesehen ist der Einbau einer neuen Heizung, erneuert werden sollen ebenso Sanitär- und Elektroinstallationen. »Sie stammen größtenteils noch aus den 1960er Jahren als die Schule gebaut wurde«, berichtet Becker. Darüber hinaus sollen alle Klassen- und Fachräume mit Lan- und Wlan-Anschlüssen ausgerüstet werden. Die steinsichtigen Klinkerwände in den Klassenräumen werden glatt verputzt. Weiterhin werden die Decken in den Klassenzimmern erneuert, weil die Akustik derzeit eine Schwachstelle in der Schule ist. Die LED-Beleuchtung wird tageslichtabhängig gesteuert und die neuen Waschnischen in den Klassenräumen werden auch Möglichkeiten zur Mülltrennung bieten.

Geplant ist, dass jeder Klassenraum ein neues Tafelsystem erhält, mit Whiteboard, Beamern und Dokumentenscannern, die es möglich machen, Schülerarbeiten oder andere Dokumente auf die Tafel zu projizieren. »Wir investieren viel in Dinge, die man nicht sieht, die aber nötig sind um den Einsatz von digitalen Medien im Unterricht zu optimieren«, sagt Bürgermeister Vidal.

Spinde für jeden

Da die Realschule seit einigen Jahren im Ganztagsbetrieb geführt wird, soll nach dem Umbau jeder Schüler einen eigenen kostenlosen Spind auf dem Flur bekommen, in dem er Schulbücher und andere persönliche Dinge lagern kann. Die Schließfächer sollen bislang im Klassenraum gelagerte Plastikboxen ablösen.

Finanzierung

In den aufwendigen Schulumbau fließen nach Beckers Angaben etwa 740.000 Euro Fördergelder. Den Rest finanziert die Stadt zunächst vor. Geplant ist aber, dass Landespauschalen, die in den Stadthaushalt fließen für die Schulsanierung verwendet werden, so dass das Geld nach etwa zehn Jahren wieder drin ist, wie Becker betont.

Kommentar von Marius Thöne

Nieheim investiert weiter in die Bildung. Nach dem gelungenen Umbau des ehemaligen Hauptschulgebäudes zur Grundschule, ist nun die Realschule an der Reihe. An vielen Stellen versprüht das Schulgebäude noch den Charme der 1960er Jahre. Die Entscheidung zu einer umfassenden Sanierung ist also völlig richtig. Das gilt auch vor dem Hintergrund, dass Realschulen im Kreis selten geworden sind. Es gibt noch vier. Dass diese Schulform offenbar beliebt ist, zeigen die Zahlen in Nieheim. Im vergangenen Jahr wurden aus Bad Driburg 21 Schüler angemeldet, wo es keine Realschule mehr gibt. Wenn Nieheim in Konkurrenz zu anderen Schulformen in Nachbarstädten also weiter bestehen will, dann ist ein modernes Schulgebäude ein gewichtiger Faktor.