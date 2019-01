Hintergrund für die anstehende Entscheidung ist das neu gefasste Ladenöffnungsgesetz des Landes NRW. Es macht entsprechend neue Verordnungen nötig.

Zwei Sonntage beantragt

Bislang durfte in Nieheim an vier Sonntagen geöffnet werden: aus Anlass der Nieheimer Kulturnacht von 0 bis 5 Uhr, aus Anlass des Familientages in der Zeit von 12 bis 17 Uhr, aus Anlass des Käsemarktes und der Holztage (im jährlichen Wechsel) von 12 bis 17 Uhr sowie anlässlich der Gewerbeschau von 12 bis 17 Uhr. »Wir haben allerdings von der Öffnung zur Kulturnacht und zur Gewerbeschau schon seit einiger Zeit keinen Gebrauch mehr gemacht«, berichtet Frank Filter, Autohändler und Vorsitzender des Nieheimer Gewerbevereins. Vor diesem Hintergrund habe der Verein bei der Stadt von diesem Jahr an zwei verkaufsoffene Sonntage beantragt.

Filter hofft, dass diese so »wasserdicht« sind, dass sie nicht beklagt werden. Zuletzt hatte beispielsweise in Brakel die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi gegen den dortigen verkaufsoffenen Sonntag zum Nikolausmarkt geklagt und Recht bekommen. Ein Kritikpunkt von Verdi war seinerzeit, dass der räumliche Bezug der Verkaufsstellen an der Warburger Straße in Brakel zur Innenstadt fehle.

Nur im Zentrum

In Nieheim sollen darum bei verkaufsoffenen Sonntagen künftig nur die Geschäfte im Zentrum öffnen. »Nicht berücksichtigt werden die Verkaufsstellen im Gewerbegebiet Alersfelde, da hier der räumliche Bezug fehlt«, heißt es in einer Beschlussvorlage der Stadtverwaltung für die Ratssitzung am Donnerstag, 7. Februar. Für Frank Filter, der sein Autohaus dort betreibt, ist das kein Problem. »Die Händler aus dem Gewerbegebiet sind zum Familientag ohnehin immer in die Stadt gekommen und beim Käsemarkt hatte lediglich der Rewe-Markt geöffnet, dessen Inhaber mit der neuen Lösung aber auch leben kann«, berichtete Filter gestern auf WESTFALEN-BLATT-Anfrage.

Nach Einschätzung der Nieheimer Stadtverwaltung steht den verkaufsoffenen Sonntagen zum Käsemarkt/Holztage (im jährlichen Wechsel) und Familientag nichts im Wege. Die drei Veranstaltungen seien seit Jahren etabliert und erfreuten sich auch über die Stadt- und Kreisgrenze hinaus großer Beliebtheit. Die geplanten Ladenöffnungen stünden zeitlich im Zusammenhang mit den Veranstaltungen.

5000 Besucher

Der Familientag findet seit 2010 im Mai statt. Zahlreiche Mitmachaktionen locken bis zu 5000 Besucher nach Nieheim. Der Käsemarkt im September als Nieheims Aushängeschild zieht 50.000 Besucher an. Die Besucherzahl der Nieheimer Holztage lag in der Vergangenheit bei knapp 15.000 an zwei Tagen.

Die verkaufsoffenen Sonntage dienten dem Erhalt, der Stärkung und der Entwicklung des Einzelhandelsstandortes Nieheim.