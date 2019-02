Der junge Prinz Milan Weiß und seine Prinzessin Lina Bertram sind als fröhliches Kinderprinzenpaar beim Nachwuchskarneval in Nieheim gefeiert worden. Zu den ersten Gratulanten gehörte das »große« Prinzenpaar Martin Luchte und Kirsten Jakob. Foto: H. Wilfert

Von Heinz Wilfert

Nieheim(WB). »Einmal Prinz und Prinzessin der Nieheimer Karnevalsgesellschaft sein« – dieser Herzenswunsch hat sich in diesem Jahr für das Nieheimer Kinderprinzenpaar, Prinz Milan Weiß und Prinzessin Lina Bertram, erfüllt. Mit mehreren hundert Fans feierten sie jetzt in der Stadthalle ihre Proklamation und gleichzeitig ein großes Jubiläum: 25 Jahre Kinderkarneval in Nieheim.