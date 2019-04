Von Bettina Schulz

Nieheim (WB). Es war ein Projekt der vielen kleinen Schritte, von vielen Treffen und Gesprächen, von Workshops und einem am Ende gut funktionierenden Netzwerk. Das interkommunale »Leader«-Projekt der Städte Nieheim, Steinheim und Marienmünster, das über zwei Jahre geflüchtete Menschen in den jeweiligen Kommunen effizient begleiten und unterstützen sollte mit dem Ziel ganzheitlich umfassender Integration in der ländlichen Gegend, brachte auch die nüchterne, aber doch erfolgreiche Zahlenbilanz hervor: 100 Geflüchtete haben auf diesem Weg Arbeit gefunden.

EXPO gleich Existenzsicherung, Partnerschaft und Ortsbelebung: So liest sich die Beschreibung des interkommunalen Projektes bei »Leader«, dem Förderprogramm der Europäischen Union zur Entwicklung des ländlichen Raumes. »Leader« ermöglicht lokalen Akteuren, Prozesse im Kulturland Höxter aktiv mitzugestalten.

Hilfe eingekauft

Die Fördersumme für das zweijährige Projekt der drei Städte belief sich auf 97.616 Euro. Geld, mit dem sich die verantwortlichen Integrationsbeauftragten der Städte, Sandra Elsner (Nieheim), Gerhard Engelmann (Steinheim) und Elmar Meyer (Marienmünster), zusätzliche wichtige Hilfe einkaufen konnten – die Gesellschaft für Projektierungs- und Dienstleistungsmanagement Paderborn (GPDM).

»Der demografische Wandel bedroht bekanntermaßen unsere Städte. Die Flüchtlingskrise 2015 mit den vielen Zuweisungen bedeutete für die Kommunen auch eine Chance, diesem zu entgehen«, erläutert Sandra Elsner die Beweggründe für das Projekt, das im Februar 2017 begonnen hatte und im März dieses Jahres ausgelaufen ist.

»Das kann aber nur funktionieren, wenn es gelingt, geflüchtete Personen zu bewegen, in der Region zu bleiben.« Eine bereits von »Leader« durchgeführte Studie hatte gezeigt, dass dazu eine ganzheitliche Begleitung notwendig ist, was bedeutet: berufliche Integration, Kontakte herstellen, Unterstützung in Sachen Mobilität, Wohnungen und Freizeit. Sandra Elsner: »Uns war allen klar: Das ist nur mit ehrenamtlichem Engagement nicht zu schaffen. Und auch die Städte haben nicht die Ressourcen für diese umfangreichen Aufgaben.«

Die GPDM war dafür zwei Jahre lang der starke Partner an der Seite der Kommunen und Ehrenamtlichen. Hier liefen alle Fäden zusammen, von hier gingen neue Impulse, Hilfen und Beratungen aus. »Es war auch mühsame Kleinarbeit«, bringt es die Vertreterin der Paderborner Firma, Nicola Pilz, auf den Punkt.

Miteinander dank Sprachkursen verbessert

In vielen kleinen Schritten, auf ganz unterschiedlichsten Wegen habe man sich der Welt der Geflüchteten genähert, ist eingetaucht in die Familien. »Nicht alle haben die Hilfen angenommen. Und was in der einen Familie zum Ziel geführt hat, scheiterte bei der anderen«, ließen sich alle Beteiligten aber nicht entmutigen. Pilz: »Wir hatten in dieser Zeit keinen Vermittlungsauftrag. Der Charme unserer Arbeit bestand darin, es miteinander zusammenzubringen.«

Waren Sprache und fehlendes Vertrauen anfänglich noch ein Hindernis, habe sich das Miteinander nach und nach dank Sprachkursen, speziellen Treffs und unermüdlicher Betreuungs- und Beratungszeiten gewandelt. Nicola Pilz: »Die Qualität des Austauschens ist eine andere geworden. Die Fähigkeit Geflüchteter, zu formulieren, was sie wollen, und sich selbst immer besser zu organisieren, ist für die Integration immens wichtig.« Eine weitere interessante Beobachtung der Betreuer: Mit dem Zugewinn an Sprache hätten die Geflüchteten erst zu einem viel späteren Zeitpunkt das intensive Bemühen der Ehrenamtlichen verstanden und schätzen gelernt.

Augenmerk auf den Kindern

Hatten alle am Projekt Beteiligten in den Anfängen eher die Väter und die Mütter in den Familien im Blick, richtete sich das Augenmerk im weiteren Verlauf verstärkt auf die Kinder. »Die lernen schnell, und über diesen Weg konnten wir dann auch wieder die Eltern gewinnen«, so Pilz.

»Wie baue ich mir eine Zukunft auf« – dieses vertiefte Wissen fehle den Kindern Geflüchteter oftmals. Ein besonderer Workshop im Rahmen des gesamten Projektes brachte deshalb zum Beispiel 40 Jugendliche aus den drei Städten zu einem Berufsorientierungstag nach Bielefeld.

100 Geflüchtete konnten letztendlich am Ende des Projektes einen Arbeitsplatz in der Region finden, somit bleiben sie und ihre Familien der ländlichen Region erhalten. »Das Projekt ist zwar jetzt vorbei, die Arbeit geht aber weiter und ist noch lange nicht abgeschlossen«, appelliert Nicola Pilz an die Integrationsbeauftragten der Städte.

Ob der Flüchtlingsstammtisch in Nieheim, der Verein International sowie zwei Sozialbetreuerinnen in Steinheim und sehr engagierte Flüchtlingshelfer in Marienmünster: Sie stehen den Stadtvertretern bei der Flüchtlingsarbeit zur Seite. »Integration braucht einen langen Atem und geht über Generationen«, weiß Gerhard Engelmann aus Steinheim ebenso wie seine Kollegen. »Wohnungen und Arbeit stehen am Anfang, dann geht es eigentlich erst richtig los.«