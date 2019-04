Von Bettina Schulz

Nieheim (WB). Großartige Stimmen in herzlicher Atmosphäre und wunderschönem Ambiente: Festivalleiterin Leonore von Falkenhausen gerät jedes Jahr aufs Neue ins Schwärmen, wenn sie über »Voices« spricht. Das ist auch bei der 13. Auflage des internationalen Stimmenfestivals auf dem Gut in Holzhausen nicht anders. Zumal vom 6. bis 14. Juli einige besondere Sänger und Musiker erstmalig die Bühne im Schafstall bespielen.

Mehr als 70 Künstler in elf Veranstaltungen an neun Tagen, dazu mehr als 20 Helfer, eine Bestuhlung für 300 Besucher, eine bestens die Kunst flankierende Kulinarik: »Voices« hat sich längst weit über die Region als professionelles, aber dennoch familiär-freundliches Festival etabliert. »Wir stehen, auch dank unserer zum Teil langjährigen Sponsoren, gut da«, bilanziert Festivalleiterin und Sopranistin Leonore von Falkenhausen.

»Das wirkt sich natürlich auch auf die Programmplanung aus. So können wir uns den einen oder anderen Künstler leisten, der noch vor Jahren undenkbar gewesen wäre.« Die Verantwortlichen vom Kultur-Gut Holzhausen nebst ihrer Leiterin »können so aber auch größere Formationen engagieren«, was gerade bei »Voices 2019« deutlich wird.

Erstmalig konnte Erwin Grosche gewonnen werden. Er bestreitet das Kinderkonzert mit einer musikalischen Quatschlesung am 7. Juli um 17 Uhr, bei der Kinder freien Eintritt haben. Erstmals zur Aufführung kommt eine Operettengala am 13. Juli, 19.30 Uhr.

Briefwechsel wird musikalisch zum Leben erweckt

Ausgezeichnete Sänger und – große Formation – ein bestens aufgelegtes Orchester (Salonorchester Belvedere Weimar) laden zu einer vergnüglichen Reise ins Wien der Habsburgmonarchie ein. Dieses Angebot ist eine von zwei »Voices«-Eigenproduktionen. »Ein Liederabend bisschen anders«, so beschreibt Leonore von Falkenhausen die zweite Eigenproduktion am 9. Juli, 19.30 Uhr. In einer Kombination aus Schauspiel und Kammermusik wird der Briefwechsel zwischen Clara und Robert Schumann musikalisch zum Leben erweckt.

»Voiceless« (stimmlos) darf es beim Stimmenfestival auch zugehen. Beim Klavierabend am 8. Juli, 19.30 Uhr, sorgt der noch sehr junge, international preisgekrönte, koreanische Pianist Minsoo Hong dafür, dass Transkriptionen von Franz Liszt zu Gesängen auf dem Flügel werden.

Das Detmolder Kammerorchester bestreitet den Auftakt des Festivals am 6. Juli, 19.30 Uhr, mit Kostbarkeiten aus Klassik und Neoklassik. Mit Jazz und Pop von »Vocal Recall« schließt sich der Reigen am 14. Juli, 12 Uhr.

Mit Absicht keinen roten Faden formuliert

Den musikalischen, roten Faden des Festivals möchte Leonore von Falkenhausen gar nicht unbedingt aufnehmen. »Ein Oberthema engt einfach zu sehr ein«, sagt sie. Melancholie und Verzauberung, Kraft und Leid, Liebe und Leidenschaft, Komik und Ironie, Schmerz und Schmelz: All das komme in den Darbietungen vor.

Die Festivalleiterin: »Wir decken von der äußeren Form her einen bunten Strauß von Klassik bis Rock, Pop, Kabarett und Operette ab. Inhaltlich sind es die großen Gefühle, die die Künstler auf die Bühne bringen. Sie erzählen mit ihrer Stimme von markanten Personen der Zeitgeschichte und ihrer Lebenslinien.«

Der Kartenvorverkauf hat begonnen. Weitere Festival-Informationen und Bestellung unter Telefon 05274/952094, E-Mail karten@voices-holzhausen.de, im Internet unter www.voices-holzhausen.de oder www.gut-holzhausen.de.