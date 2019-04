Von Heinz Wilfert

Seinen 80. Geburtstag hat er schon vor wenigen Wochen begangen. Am Sonntag feierte er bei einem musikalischen Frühschoppen mit dem Blasorchester Himmighausen und vielen Geburtstagsgästen an der Nieheimer Stadthalle. Schon seit vielen Jahren liegen ihm die Flechthecken in der Großgemeinde und darüber hinaus am Herzen. Die Anerkennung durch die deutsche Unesco-Kommission als Immaterielles Kulturerbe und Kulturgut europäischen Ranges war vor einem Jahr die Krönung seines Einsatzes.

Spenden für Naturschutz

Statt persönlicher Geschenke hatte Pieper darum gebeten, für sein Lieblingsprojekt – die Nieheimer Flechthecken und den Naturschutz – zu spenden. Alleine in diesem Jahr wurden in 700 Stunden ehrenamtlicher Leistung etwa 500 Meter Hecken eingebunden. Auch mit acht Jahrzehnten steckt Pieper noch immer voller Energie und Ideen, weil sein ganzes Wirken stark geprägt ist durch die Übernahme von Verantwortung. »Nieheim hat meine Liebe zur Heimat sehr geprägt«, so Pieper: »80 Jahre sind gerade einmal der Anfang vom Älterwerden – auch, wenn manchmal der Blutdruck in die Höhe schnellt.« Schon vor Jahren wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet und die Stadt Nieheim ehrte ihn vor wenigen Wochen mit einer Urkunde und dem Eintrag ins Goldene Buch für sein Engagement. Kreisheimatpfleger Hans-Werner Gorzolka nannte den Jubilar einen rührigen, engagierten und umtriebigen sowie bestens vernetzten Mann, dem Heimatpflege ein Herzensanliegen sei. »Er ist ein Macher mit Ecken und Kanten, dessen bisherige Lebensleistung hohe Anerkennung verdient«, sagt er. Pieper war 20 Jahre auch stellvertretender Kreisheimatpfleger.