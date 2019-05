Von Heinz Wilfert

Holzhausen (WB). Auch die Nieheimer Ortschaft Holzhausen wurde von dem Unwetter am Montag schwer getroffen. Dort sind Keller nach heftigen Regenfällen voll gelaufen, die von der Feuerwehr leer gepumpt werden mussten. Die Betroffenen sehen jetzt die Stadt Nieheim in der Pflicht.

»Seit Jahren debattieren wir mit der Stadtverwaltung über die mangelhafte Entwässerungssituation in der Ortschaft«, kritisiert Johannes Schlütz. Passiert sei bisher nichts. Einer der Betroffenen ist Guido Karp, in dessen Keller 30 Zentimeter Wasser stand und wo jetzt die Trocknung läuft. Er hat zwar eine Pumpe einbauen lassen, sieht aber die Hauptproblematik in einem Entwässerungsgraben, der an seinem Haus vorbeiläuft. »Wenn der Graben bei starkem Regen voll läuft, drückt das Dränagewasser trotz der Pumpe ins Haus.« Und Montag Nacht stand das Wasser an der Oberkante des Grabens. Karp beklagt, dass der Graben einfach nicht ausgehoben wird und so stark zugewachsen ist, dass das Wasser nicht richtig ablaufen kann.

Bachlauf wird nicht mehr gepflegt

Das nächste Problem ergibt sich für Karp am Grundbach, in den der Graben mündet. »Der Bachlauf wächst immer mehr zu, weil er nicht gepflegt wird. Mitten im Bach wachsen Büsche und große Bäume.« So staue vor einer großen Weide das Wasser und behindere die Fließgeschwindigkeit. Hinzu kommt, dass das Wasser den Wanderweg unterspült, der erst 2017 entlang des Grundbachs angelegt wurde. Bauamtsleiter Franz-Josef Lohr hatte sich bereits 2014 im Ortsausschuss mit der Mangelsituation befasst und zu so genannten Bewirtschaftungsplänen geäußert. Diese betrachten den Grundbach von der Quelle bis zur Mündung als Gesamtmaßnahme und zeigen Defizite auf. Die Maßnahmen betreffen auch die Entwicklung der Uferstreifen und Auen.

Für das weitere Vorgehen war im Jahr 2015 die Planung durch ein Ingenieurbüro und die Umsetzungsphase ab 2016 vorgesehen. Mittel seien im Haushalt der Stadt eingeplant und Fördergelder bei der Bezirksregierung Detmold beantragt, hieß es damals. 2017 hatte der Bauamtsleiter in einer Sitzung des Wasser- und Bodenverbandes erklärt, dem Gewässer im Einvernehmen mit den Anrainern und mittels Grunderwerb mehr Raum zu geben. Im Quellgebiet des Grundbaches sollten die Bachüberfahrten durch neue größere und mit einem kastenförmigen Durchlass gestaltete Überfahrten ersetzt werden. Ein Flächenerwerb für die Uferstreifen war angestrebt, und der Wasserlauf solle so gestaltet werden, dass die Dränageeinläufe in diesem Bereich frei fließen können.

Schlütz sieht dringenden Handlungsbedarf

Schon damals hatte ein Anrainer kritisiert, dass die Stadt Nieheim den Sachverhalt seit Jahren kenne, aber nichts unternommen habe. Die Entfernung der Weide im Bach war sogar Thema in einer Ortsausschusssitzung im Oktober 2017. »Die Entfernung wurde zugesagt, geschehen ist bisher nichts«, drückt Schlütz seinen Ärger darüber aus, dass die Probleme bekannt sind, ohne Abhilfe zu schaffen. Schlütz sieht nun bei der Stadt dringenden Handlungsbedarf. Dazu sei die Problematik in Holzhausen zu lange aufgeschoben worden. »Die Weide im Bach kann nicht im Rahmen einer turnusmäßigen Pflegemaßnahme beseitigt werden. Sie muss – wie zugesagt – sofort entfernt werden, ehe noch größerer Schaden für die Anwohner entsteht. Wenn die Stadt Nieheim als Eigentümerin nicht für den Haupt-Entwässerungsbach zuständig ist, wer dann?«, fragt Johannes Schlütz mit dem Zusatz: »Wofür zahlen wir Regenwassergebühren und Grundsteuern?«

Entwässerungsproblem ist schon alt

Das Entwässerungsproblem in Holzhausen ist ein altes, weil das Gebiet des Unterdorfs einst Sumpfgebiet war. Darauf weist auch Michael Krelaus hin. »Bei starken Regenfällen läuft der Schmutzwasserkanal voll und drückt das Wasser in den Toiletten nach oben.« Er hat deshalb eine Rückstauklappe anbringen lassen, mit der Folge, dass nach Starkregen keine Toilette, keine Dusche, keine Waschmaschine mehr genutzt werden könne.

In Holzhausen will man sich nun nicht mehr vertrösten lassen. »Alle Beteiligten kennen die problematische Entwässerungslage. Wenn Keller voll Wasser laufen, tragen die Bürger den Schaden und die Kosten. Jetzt muss endlich gehandelt werden«, fordert Schlütz. Die Stadt dürfe nicht nur in Prestigeprojekte investieren. »Es werden wohl 250 Euro für eine Baggerstunde vorhanden sein, um als erste Maßnahme eine Weide aus dem Bach zu entfernen.« Nieheims Bauamtsleiter Franz Josef Lohr konnte sich zu konkreten Maßnahmen nicht äußern. »Wir sind dabei die Situation zu prüfen und werden erst danach zu weiteren Schritten Stellung nehmen.« Noch vor der Sommerpause kündigt er eine Bürgerinformation an, in der es um Fremdwassereinleitung und Dichtigkeitsprüfung geht.